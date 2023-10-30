Birleşik Krallık'ta bir sığınmacı Bibby Stockholm’e gönderileceğini öğrenince intihar etti

Birleşik Krallık’ta sığınmacıların yerleştirildiği ve ‘yüzen hapishane’ olarak adlandırılan Bibby Stockholm’e gönderilmek istenen 23 yaşındaki bir Nijeryalı göçmen intihara teşebbüs etti.

Söz konusu kişi İçişleri Bakanlığı'nın sığınmacıları yerleştirdiği Essex'teki otele geldiğinde resepsiyonda duran beyaz tahtada oda numarasının ve Salı günü nakledilecekler arasında isminin olduğunu gördü.

Ardından otelden çıkan kişi, kendini öldürmeye çalıştı. Erkek olduğu belirtilen sığınmacıya otelde bulunan diğer göçmenler engel olmaya çalıştı. Ancak kötü yaralanan kişi hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Hareketi (Rama) adlı sivil toplum kuruluşu sığınmacının durumunun ciddiyetini koruduğunu aktardı.

Rama ayrıca, kişinin Birleşik Krallık'a refakatsiz bir sığınmacı çocuk olarak geldiğini, 18 yaşına gelene kadar koruyucu aile yanında kaldığını ardından da Essex'teki otele yerleştirildiği bilgisini verdi.

Rama'ya göre otelde Salı günü itibariyle Bibby Stockholm’e gönderilecek sekiz sığınmacı vardı. Birleşik Krallık’ta yakın zamanda otellerde konaklatılan iki sığınmacı hayatını kaybetti. İki sığınmacının ölümü de intihardı.

"İntihar vakaları sürekli hale geldi"

The Guardian’a konuşan Rama'nın operasyon sorumlusu Maria Wilby "İntihar olayının yaşandığı otelde 114 sığınmacı var. Sığınmacıların çok büyük bir kısmında kendine zarar vermekten kaynaklanan yaralar var. 10’u açlık grevinde çünkü yemekler çok kötü. İnsanlar önemli miktarda kilo kaybediyor” dedi.

Wilby ayrıca son bir yıl içerisinde altı kez, çalışma arkadaşlarının A12 otoyolu üstündeki üst geçitlerden intihara teşebbüs eden sığınmacıları ikna ettiğini belirtti. “Sonuncusu iki hafta önceydi" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı’nın Ocak’a kadar 50 oteli kapatacağı bilgisini veren Wilby, sığınmacıların Bibby Stockholm'e zoraki olarak gönderilmesini eleştirdi.

Sığınmacıların uygunsuz koşullarda barınmasına karşı kampanya yürüten ve Bibby Stockholm ile ilgili endişesini dile getiren One Life To Live'dan Nicola David de vakayı “Tamamen önlenebilir bir trajedi” olarak nitelendirdi.

(HA)