Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya verdiği askeri amaçlı tekneler boğazlardan geçemeyecek

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen askeri amaçlı iki teknenin "Çanakkale ve İstanbul Boğazları’ndan geçisine izin verilmeyeceğini" bildirdi.

İletişim Başkanlığı “bazı basın yayın organları"nın verdiği ters yöndeki haberleri yalanladı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Rusya’nın “özel askeri operasyon” olarak adlandırdığı Ukrayna istilasını “savaş” olarak tanımladığı ve "Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19'uncu maddesi uyarınca" Boğazların savaşan tarafların (Rusya ve Ukrayna) savaş gemilerine kapatıldığı belirtildi.

Türkiye'nin “1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi’ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygula[dığı]" ileri sürülen açıklamada "Karadeniz’de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen, bu savaş boyunca da" aynı tutumun sürdürüleceği belirtildi.

Montrö Anlaşması nedir, neden gündeme geldi?

Birleşik Krallık geçtiğimiz ay Ukrayna'nın Rusya'yla savaşında güçlenmesine yardımcı olmak üzere Kraliyet Donanması'na ait iki mayın avcı gemisini Ukrayna donanmasına devredeceğini açıklamıştı.

(AEK)