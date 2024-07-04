ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2024 21:26
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2024 22:11
2 dk Okuma

SANDIKLARIN AÇILMASINA 2 SAAAT

Birleşik Krallık: Çıkış anketleri Muhafazakarlar için "ezici yenilgi"yi işaret ediyor

Çıkış anketlerinin mucidi Prof. Sir John Curtice, yerel saatle 23:00'de açıklanmaya başlayacak anket sonuçlarının “doğrulanması halinde Muhafazakar Parti'nin kayıplarının boyutunun emsalsiz olacağını" söylüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Birleşik Krallık: Çıkış anketleri Muhafazakarlar için "ezici yenilgi"yi işaret ediyor
Çıkış anketi uygulamasının mucidi Prof Sir John Curtice /Guardian ,Murdo MacLeod

Birleşik Krallık'ta 14 yıldır süren Muhafazakar egemenliğinin son bulması beklenen genel seçimler sürüyor. Sandıklar yerel saatle 22:00'de (TSİ 24:00) kapanacak​. 

Katılım yüksek çıkacak

Seçime katılım oranının, Brexit (Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinden ayrılması) sonrası yaşanan kutuplaşmanın da etkisiyle önceki yıllara göre daha yüksek olması bekleniyor. Önceki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım oranı yüzde 35,6 düzeyindeyken genel seçimlerde bunun ötesine geçeceği varsayılıyor. 

Gayriresmi seçim sonuçları, sandıklar kapanır kapanmaz sandık çıkış anketleri üzerinden  duyurulmaya başlanacak. Resmi kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten ve kimi aykırılıklar giderildikten sonra açıklanacak.

Çıkış anketleri üzerine çalışma
sabah saat 11'de başlıyor

The Guardian gazetesinin olası sonuçlarla ilgili görüşlerine başvurduğu sandık çıkış anketlerinin mucidi, "Birleşik Krallığın en güvenilir seçim gurusu" olarak bilinen Prof. Sir John Curtice 4 Temmuz seçim gününe dair plan ve varsayımlarını "Sabah yaklaşık 11'den başlayarak çıkış anketlerini inceliyoruz ve yaklaşık 12 saat sonra da bunun doğru olup olmadığı konusunda kafa patlatıyoruz" diye özetliyor. 

Strathclyde Üniversitesi siyaset bilimi öğretim üyesi ve Ulusal Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde kıdemli araştırma görevlisi olan 70 yaşındaki Prof. Sir John Curtice 1979'dan bu yana BBC'nin seçim haberlerinin demirbaşları arasında. 

"Etkileyici doğruluk"

Curtice'in 2005'ten bu yana, "David Firth adında çok akıllı bir istatistikçi" ile oluşturduğu, yaklaşık 130 sandıkta seçmenlerle yapılan çıkış anketi modelinin "etkileyici derecede doğru olduğu" kanıtlandı. Son beş genel seçimde hata payı 1,5 ile 7,5 koltuk arasında arttı.

Curtice saklamadığı bir hoşnutlukla bu seçim gününde yapılacak saha çalışmasının  kendisini "keşfedilmemiş psikolojik sulara" sürükleyeceğini söylüyor: “Eğer anketler doğrulanırsa, Muhafazakar Parti'nin kayıplarının boyutu emsalsiz [olacak]; bu yüzden günün büyük bir kısmını [İşçi Partisi'ne] biçmemiz gereken rakamın ne kadar büyük, muhafazakarlar içinse ne kadar küçük olacağı konusunda gerçekten kaygılanarak geçireceğiz" diye ekliyor.

"Ezici çoğunluk tahminleri
katılımı düşürüyor"

Tüm bu ezici çoğunluk tahminlerinin seçmen davranışları üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı sorusunu “Diğer koşullar eşit olduğunda katılımın azalmasına yol açıyor" diye yanıtlıyor: “Yaygaralar bir yana her şey ortada: 'Taraflar arasında pek bir fark yok. Bu arada kimseye esin kaynağı olmayan bir sürü sıkıcı politikacımız var. Neden zahmet edeyim ki?'”

Curtice'in bu hafta başında gerçekleştirilmesine yardımcı olduğu son Birleşik Krallık Sosyal Tutum araştırması, halkın politikacılara olan güveninin rekor düzeyde düşük olduğunu ortaya çıkardı.

(AEK)

birleşik krallık Genel seçimler Britanya İşçi Partisi muhafazakar parti
ilgili haberler
İşçi Partisi lideri Starmer hükümeti kurma görevini aldı
Bugün 15:18
/haber/isci-partisi-lideri-starmer-hukumeti-kurma-gorevini-aldi-297187
BİRLEŞİK KRALLIK'TA ÇIKIŞ ANKETLERİ
İşçi Partisi, en az 170 sandalye fark atıyor
Bugün 00:19
/haber/isci-partisi-en-az-170-sandalye-fark-atiyor-297147
NORTH ISLINGTON'DA BİR SİYASAL DRAM
Jeremy Corbyn, kapısını kendisine kapatan İşçi Partisi'ne karşı seçime giriyor
1 Temmuz 2024
/haber/jeremy-corbyn-kapisini-kendisine-kapatan-isci-partisi-ne-karsi-secime-giriyor-297015
BİRLEŞİK KRALLIK'TA YAZ SEÇİMLERİ
4 Temmuz'da Birleşik Krallık'ta Muhafazakarların dönemi kapanacak mı?
1 Temmuz 2024
/haber/4-temmuz-da-birlesik-krallik-ta-muhafazakarlarin-donemi-kapanacak-mi-297014
İŞÇİ PARTİSİ ANKETLERDE 20 PUAN ÖNDE
Birleşik Krallık: Başbakan Rishi Sunak 4 Temmuz'da erken seçim ilan etti
22 Mayıs 2024
/haber/birlesik-krallik-basbakan-rishi-sunak-4-temmuz-da-erken-secim-ilan-etti-295665
BRİTANYA İŞÇİ PARTİSİ'NDE SAĞ DARBE
Jeremy Corbyn'in milletvekili adaylığı hakkına veto
29 Mart 2023
/haber/jeremy-corbyn-in-milletvekili-adayligi-hakkina-veto-276490
ilgili haberler
İşçi Partisi lideri Starmer hükümeti kurma görevini aldı
Bugün 15:18
/haber/isci-partisi-lideri-starmer-hukumeti-kurma-gorevini-aldi-297187
BİRLEŞİK KRALLIK'TA ÇIKIŞ ANKETLERİ
İşçi Partisi, en az 170 sandalye fark atıyor
Bugün 00:19
/haber/isci-partisi-en-az-170-sandalye-fark-atiyor-297147
NORTH ISLINGTON'DA BİR SİYASAL DRAM
Jeremy Corbyn, kapısını kendisine kapatan İşçi Partisi'ne karşı seçime giriyor
1 Temmuz 2024
/haber/jeremy-corbyn-kapisini-kendisine-kapatan-isci-partisi-ne-karsi-secime-giriyor-297015
BİRLEŞİK KRALLIK'TA YAZ SEÇİMLERİ
4 Temmuz'da Birleşik Krallık'ta Muhafazakarların dönemi kapanacak mı?
1 Temmuz 2024
/haber/4-temmuz-da-birlesik-krallik-ta-muhafazakarlarin-donemi-kapanacak-mi-297014
İŞÇİ PARTİSİ ANKETLERDE 20 PUAN ÖNDE
Birleşik Krallık: Başbakan Rishi Sunak 4 Temmuz'da erken seçim ilan etti
22 Mayıs 2024
/haber/birlesik-krallik-basbakan-rishi-sunak-4-temmuz-da-erken-secim-ilan-etti-295665
BRİTANYA İŞÇİ PARTİSİ'NDE SAĞ DARBE
Jeremy Corbyn'in milletvekili adaylığı hakkına veto
29 Mart 2023
/haber/jeremy-corbyn-in-milletvekili-adayligi-hakkina-veto-276490
Sayfa Başına Git
GÜNCEL
Menü Gizle
bianet'ten bildirimler
bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.