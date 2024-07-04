Birleşik Krallık: Çıkış anketleri Muhafazakarlar için "ezici yenilgi"yi işaret ediyor

Birleşik Krallık'ta 14 yıldır süren Muhafazakar egemenliğinin son bulması beklenen genel seçimler sürüyor. Sandıklar yerel saatle 22:00'de (TSİ 24:00) kapanacak​.

Katılım yüksek çıkacak

Seçime katılım oranının, Brexit (Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinden ayrılması) sonrası yaşanan kutuplaşmanın da etkisiyle önceki yıllara göre daha yüksek olması bekleniyor. Önceki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım oranı yüzde 35,6 düzeyindeyken genel seçimlerde bunun ötesine geçeceği varsayılıyor.

Gayriresmi seçim sonuçları, sandıklar kapanır kapanmaz sandık çıkış anketleri üzerinden duyurulmaya başlanacak. Resmi kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten ve kimi aykırılıklar giderildikten sonra açıklanacak.

Çıkış anketleri üzerine çalışma

sabah saat 11'de başlıyor

The Guardian gazetesinin olası sonuçlarla ilgili görüşlerine başvurduğu sandık çıkış anketlerinin mucidi, "Birleşik Krallığın en güvenilir seçim gurusu" olarak bilinen Prof. Sir John Curtice 4 Temmuz seçim gününe dair plan ve varsayımlarını "Sabah yaklaşık 11'den başlayarak çıkış anketlerini inceliyoruz ve yaklaşık 12 saat sonra da bunun doğru olup olmadığı konusunda kafa patlatıyoruz" diye özetliyor.

Strathclyde Üniversitesi siyaset bilimi öğretim üyesi ve Ulusal Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde kıdemli araştırma görevlisi olan 70 yaşındaki Prof. Sir John Curtice 1979'dan bu yana BBC'nin seçim haberlerinin demirbaşları arasında.

"Etkileyici doğruluk"

Curtice'in 2005'ten bu yana, "David Firth adında çok akıllı bir istatistikçi" ile oluşturduğu, yaklaşık 130 sandıkta seçmenlerle yapılan çıkış anketi modelinin "etkileyici derecede doğru olduğu" kanıtlandı. Son beş genel seçimde hata payı 1,5 ile 7,5 koltuk arasında arttı.

Curtice saklamadığı bir hoşnutlukla bu seçim gününde yapılacak saha çalışmasının kendisini "keşfedilmemiş psikolojik sulara" sürükleyeceğini söylüyor: “Eğer anketler doğrulanırsa, Muhafazakar Parti'nin kayıplarının boyutu emsalsiz [olacak]; bu yüzden günün büyük bir kısmını [İşçi Partisi'ne] biçmemiz gereken rakamın ne kadar büyük, muhafazakarlar içinse ne kadar küçük olacağı konusunda gerçekten kaygılanarak geçireceğiz" diye ekliyor.

"Ezici çoğunluk tahminleri

katılımı düşürüyor"

Tüm bu ezici çoğunluk tahminlerinin seçmen davranışları üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı sorusunu “Diğer koşullar eşit olduğunda katılımın azalmasına yol açıyor" diye yanıtlıyor: “Yaygaralar bir yana her şey ortada: 'Taraflar arasında pek bir fark yok. Bu arada kimseye esin kaynağı olmayan bir sürü sıkıcı politikacımız var. Neden zahmet edeyim ki?'”

Curtice'in bu hafta başında gerçekleştirilmesine yardımcı olduğu son Birleşik Krallık Sosyal Tutum araştırması, halkın politikacılara olan güveninin rekor düzeyde düşük olduğunu ortaya çıkardı.

(AEK)