Birleşik Krallık: Başbakan Rishi Sunak 4 Temmuz'da erken seçim ilan etti

Rishi Sunak, genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını açıklarken "şimdi Britanya'nın geleceği için seçme zamanı" dedi.

Çarşamba günü öğleden sonra sağanak yağmur altında Başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı'nda konuşan Sunak, kendisi ve İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer arasında doğrudan bir savaş olacağını öne sürdüğü seçimde "her bir oy için savaşma" sözü verdi.

İşçi Partisi lideri Starmer ise bu meydan okumaya partisini desteklemenin "kaosu durdurmaya yönelik bir seçim" olacağını söyleyerek karşılık verirken Liberal Demokrat lider Sir Ed Davey, "Rishi Sunak'ın korkunç Muhafazakâr hükümetini görevden alma şansı olduğunu" söyledi.

Rishi Sunak'ın seçim kararını açıkladığı anda Muhafazakar Parti anketlerde İşçi Partisi'nin 20 puan gerisinde görünüyordu. Sunak, bugünkü çağrısıyla bu açığı kapatmak için yarışacağı altı haftalık seçim kampanyası için start verdi.

(AEK)