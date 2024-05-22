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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2024 21:40
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 22:23
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İŞÇİ PARTİSİ ANKETLERDE 20 PUAN ÖNDE

Birleşik Krallık: Başbakan Rishi Sunak 4 Temmuz'da erken seçim ilan etti

14 yıldır iktidarda olan Muhafazakarların son lideri, enflasyon rakamlarının ilk kez düşüş gösterdiği anda yaptığı erken seçim çağrısıyla, iktidarı devralmak için gün sayan İşçi Partisi'ne meydan okudu. Gözlemciler Sunak'ın 4 Temmuz'un galibi olması olasılığına kuşkuyla bakıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Birleşik Krallık: Başbakan Rishi Sunak 4 Temmuz'da erken seçim ilan etti
4 Temmuz seçimlerinde yarışacak İşçi Partisi lider Keir Starmer (ortada solda) ve Rishi Sunak (yanında)

Rishi Sunak, genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını açıklarken "şimdi Britanya'nın geleceği için seçme zamanı" dedi. 

Çarşamba günü öğleden sonra sağanak yağmur altında Başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı'nda konuşan Sunak, kendisi ve İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer arasında doğrudan bir savaş olacağını öne sürdüğü seçimde "her bir oy için savaşma" sözü verdi.

İşçi Partisi lideri Starmer ise bu meydan okumaya partisini desteklemenin "kaosu durdurmaya yönelik bir seçim" olacağını söyleyerek karşılık verirken Liberal Demokrat lider Sir Ed Davey, "Rishi Sunak'ın korkunç Muhafazakâr hükümetini görevden alma şansı olduğunu" söyledi.

Rishi Sunak'ın seçim kararını açıkladığı anda Muhafazakar Parti anketlerde İşçi Partisi'nin 20 puan gerisinde görünüyordu. Sunak, bugünkü çağrısıyla bu açığı kapatmak için yarışacağı altı haftalık seçim kampanyası için start verdi. 

(AEK)

birleşik krallık erken seçimler İşçi Partisi Keir Starmer muhafazakar parti Rishi Sunak
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