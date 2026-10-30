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YT: Yayın Tarihi: 30.10.2026 10:33 30 Ekim 2026 10:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.10.2026 10:36 30 Ekim 2026 10:36
Okuma Okuma:  1 dakika

Birkan Çelik kimdir?

Kars’ta kurduğu müzik okuluyla yüzlerce gencin müzikle buluşmasına katkı sundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Birkan Çelik kimdir?
*Birkan Çelik Fotoğraf: MA
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1990’lı yıllarda kurulan Koma Amed grubunun kurucu üyelerinden.  1992’de grup üyelerinden Evdilmelik Şexbekir’in yaşamını yitirmesinin ardından Koma Amed, çalışmalarını Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) bünyesinde sürdürdü.

Üç albüm yayımlayan grup, üyelerinin maruz kaldıkları baskılar nedeniyle yurt dışına gitmek zorunda kalmasının ardından dağıldı.

Grubun dağılmasının ardından yurt dışına gitmedş, asıl mesleği olan eczacılığı memleketi Kars’ta sürdürdü. Eczacılığın yanı sıra fotoğrafçılıkla da ilgilendi. Kars’ta kurduğu müzik okuluyla yüzlerce gencin müzikle buluşmasına katkı sundu. 29 Ekim 2026'da hayatını kaybetti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
koma amed kim Birkan Çelik
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