Birkan Çelik kimdir?

1990’lı yıllarda kurulan Koma Amed grubunun kurucu üyelerinden. 1992’de grup üyelerinden Evdilmelik Şexbekir’in yaşamını yitirmesinin ardından Koma Amed, çalışmalarını Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) bünyesinde sürdürdü.
Üç albüm yayımlayan grup, üyelerinin maruz kaldıkları baskılar nedeniyle yurt dışına gitmek zorunda kalmasının ardından dağıldı.
Grubun dağılmasının ardından yurt dışına gitmedş, asıl mesleği olan eczacılığı memleketi Kars’ta sürdürdü. Eczacılığın yanı sıra fotoğrafçılıkla da ilgilendi. Kars’ta kurduğu müzik okuluyla yüzlerce gencin müzikle buluşmasına katkı sundu. 29 Ekim 2026'da hayatını kaybetti.
(EMK)