Biri yüzde 94, diğeri yüzde 92 engelli raporu olan kardeşlerin tahliyesine ret

Batman’da farklı tarihlerde tutuklanan 24 yaşındaki Fırat ve 30 yaşındaki Emrah Nebioğlu kardeşler, ağır sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmiyor.

Emrah Nebioğlu, IŞİD’in Kobani’ye 2014'teki saldırılarına karşı düzenlenen protesto eyleminde başından vuruldu. Nebioğlu’nun yüzde 94 engelli olduğuna dair sağlık raporu var. “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla hakkında açılan davada 7 yıl 3 ay hapis cezası verilen Nebioğlu’nun cezası Yargıtay’da inceleme aşamasında.

MA’nın haberine göre, Elazığ T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan ve Batman Devlet Hastanesi’nde hakkında yüzde 94 engelli raporu hazırlanan Nebioğlu’nun güç kaybı, göz kayması, işitme kaybı ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları bulunuyor. Ailenin tutuksuz yargılama için yaptığı başvurular ise sonuçsuz kaldı.

“Cezaevinde kalamaz” raporu

Fırat Nebioğlu da haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda. Batman’da 2015 yılında tutuklanan ve "Örgüt üyesi olmak” ile “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddialarıyla 11 yıl 7 ay hapis cezası verilen Fırat Nebioğlu, şu anda Diyarbakır T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuluyor.

Fırat Nebioğlu’nun da geçirdiği felç nedeniyle yüzde 92 engelli raporu bulunuyor. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlı yaşamını sürdürmek zorunda olan Nebioğlu, ayrıca görme ve işitme sağlık sorunları yaşıyor.

Böbrek yetmezliği nedeniyle sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “cezaevinde kalamaz” raporu verilen Fırat Nebioğlu hakkında Adli Tıp Kurumu (ATK) ise 14 Mart 2022 tarihinde “cezaevinde kalabilir” raporu verdi.

Haftada iki gün cezaevinden hastaneye diyalize götürülüyor.

“Kaçma şüphesi” gerekçesiyle ret

Emin Şahin, MA’ya yaptığı açıklamada, yeğeni Emrah Nebioğlu’nun tahliye taleplerinin, “kaçma şüphesi” gerekçesiyle reddedildiğini söyledi. Yeğeninin durumunun her geçen gün kötüye gittiğini vurgulayan Şahin, acilen tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Şahin, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220/6 fıkrasında yer alan “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” maddesinin hükmünün Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmesinin ardından mahkemeye başvurduklarını ve Fırat’ın tahliye edilmesini beklediklerini söyledi.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre, cezaevlerinde 651’i ağır olmak üzere 1517 hasta tutuklu bulunuyor.

(AS)