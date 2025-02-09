BirGün yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepkiler
BirGün gazetesine ait internet sitesinin yayın koordinatörlüğünü yapan Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir dün gece gözaltına alındı.
BirGün yöneticilerinin emniyetteki ifadeleri sona erdi
BirGün gazetesinden yapılan açıklamada üç gazetecinin Sabah gazetesi muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlamasıyla ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüğü aktarıldı.
BirGün yöneticileri ifade için halen beklerken gözaltılara tepkiler sürüyor.
Kararı eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstanbul’daki seyyar giyotin, ortaya dökülen hukuksuzluklarını gizlemek için bir kez daha panikle gazetecileri hedef almıştır. Sabah gazetesinin zaten yayınladığı bir haberi BirGün’de yayınladıkları için gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınması, görülmemiş bir rezalettir. Buradan suç üretmeye çalışmak, suçluluğun telaşıdır. Gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Sabah Gazetesi’nde yayımlanıp suç olmayan haber, BirGün emekçilerine nasıl suç olabilir? Bunun adı düpedüz ikili hukuktur! Bu gazetecilik faaliyetinden suç unsuru yaratıp, muhalif gazetecilere gözdağı vermektir. Muhalif gazetecilere dönük yoğunlaşan baskıları kabul etmiyoruz. Basını özgür olmayan bir ülkede demokrasiden bahsedilemez! Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılmalıdır. #GazetecilikSuçDeğildir"
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gözaltılara tepki göstermek için bugün (9 Şubat) İstanbul Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması yapacağını duyurdu.
TGS açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörleri üyelerimiz Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Müdürü Yaşa Gökdemir gözaltına alındı. Gerekçe, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretini haberleştirmek. Soruşturma dahi açılmaması gereken bir haberden dolayı gece yarısı meslektaşlarımızı gözaltına aldırmakla bizi yıldıramayacaksınız. Basın açıklamasında gözaltındaki üye ve meslektaşlarımız için buluşuyoruz. Gözaltılar serbest bırakılsın! #GazetecilikSuçDeğildir"
Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası'ndan (DİSK BASIN-İŞ): "BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gazetecilerin hedef gösterilerek gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!"
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu hukuksuzluğa son verin. Gazetecileri serbest bırakın! #GazetecilikSuçDeğildir" dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC): "BirGün Gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ile Berkant Gültekin’in ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir’in Sabah Gazetesi yazarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ziyaretini haberleştirdiği için gözaltına alınması kanuna aykırıdır. Ziyaret, ilgili gazetede yayınlanmış ve alenileşmiştir (...) Bu olayda ortada suç değil, haber vardır. Haber gerçek mi, güncel mi, haberin verilmesinde kamu yararı var mı buna bakılır. Gazetecilerin evinden ve iş yerinden gözaltına alınması uygulamaları kabul edilemez. Tüm gazeteciler işinin başında ve haberinin peşindedir. Usule uygun olarak adliyeye çağrılmaları yeterlidir. Halkın haber alma hakkı en üstün kamu yararıdır. Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır."
RSF’den Erol Önderoğlu: "birgün.net sitesi yetkilileri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’e “hedef göstermek” iddiasıyla gözaltı kabul edilemez, serbest bırakılmalılar. “Savcı tarafsızlığını” işleyen eleştirel bir haberden girişilen bu işlem keyfiyettir."
Basın Konseyi: "Medya, Türkiye’de canı yananların, karnı doymayanların, haksızlığa uğrayanların sesini duyurmak için vardır. Devlet farklı sesleri ancak medya sayesinde duyar ve bu şekilde harekete geçer. Tüm özgür ve demokratik ülkelerde medya ile devlet arasında böyle uygar bir ilişki vardır. Hakikatlerin daima haber değeri vardır. Buradan hareketle bir hakikati haberleştirmiş olan BirGün Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ve Uğur Koç’un derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz."
Gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Ülkede hukuk, adalet düzeni iyice saçmalamaya başladı" diyen Yücel, "Gazetecileri haber yaptıkları için gözaltına almak ve tutuklamak ne demektir? Çok açık söyleyeyim; bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor. En hafifinden TCK 257'ye göre görevi kötüye kullanma, TCK 109'a göre ise hürriyeti tahdit suçu işlemiş oluyorlar ve daha ötesine kadar gidebilir. Bugün birilerinin talimatıyla ya da birilerine yaranma güdüsüyle bu hukuksuz gözaltıları yapanlar, yarın hukuk önünde hesap vermek zorunda kalabilirler. Geçmişte bunun örnekleri çokça yaşandı. Her kim olursa olsun, herkesi hukuka ve yasalara uymaya, adaletli ve vicdanlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen:
"Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in sadece haber yaptıkları için gözaltına alınmalarını kınıyorum. Bir yargı mensubu geçmişinde seyyar hakimliği, bugününde siyasi operasyonlarıyla ve hukuk cellatlığıyla bu kadar ön planda olursa onun yandaş medyayla ilişkileri de haberdir. Bunun haberi de elbette yapılır. Üstelik zaten paylaşılmış bir bilginin habere dönüştürülmesi, bu iktidarın otoriter standartlarına göre bile suç olarak gösterilemez. Bir kişinin egosunu gözaltılarla tatmin etmek, bir kişinin siyasi rekabet korkusundan mahkemelerle siyaseti dizayn etmek ve medyayı susturmaya kalkışmak Türkiye’ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Tüm gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir!"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gözaltılara tepki göstererek, şu paylaşımda bulundu:
"Sabah Gazetesi’nde yayınlanan bir haberi yayınladıkları için BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınma rezaleti, hukukun değil kötücül bir aklın ürünüdür. Amaç muhalif sesleri yargı sopasıyla susturmak, gerçekleri yazan gazetecilere gözdağı vermektir. BirGün gazetesi yalnız değildir! #GazetecilikSuçDeğildir"
Gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Sol Parti, "Birgün Gazetesi yazarı arkadaşlarımız Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir'i derhal serbest bırakın! Ne yaparsanız yapın halkın gerçeklere ulaşması için yazan onurlu gazetecileri susturamayacaksınız" açıklamasını yaptı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) "Mesleklerini yaptıkları için gözaltına alınan Birgün.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılsın! Halkın haber alma hakkı da gazetecilerin mesleğini yapması da engellenemez. #GazetecilikSuçDeğildir" açıklamasıyla gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.
(AD)