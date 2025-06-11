BirGün yöneticilerine "Akın Gürlek haberi" davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haberi yayınladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan BirGün yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı.

İbrahim Aydın, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın ilk duruşması 30 Haziran’da İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

BirGün yöneticileri, 7 Şubat 2025’te birgun.net’te yayımlanan “Yandaş Sabah’tan Akın Gürlek’e makamında ziyaret” başlıklı haber nedeniyle 8 Şubat gecesi gözaltına alınmıştı. Söz konusu haberde, Sabah gazetesinin Başsavcı Gürlek’i makamında ziyaret ettiği belirtilmişti.

“Hakaret” ve “hedef gösterme” suçlamaları

İddianamede, haberde kullanılan ifadelerin “küçük düşürücü” olduğu ve “ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı” savunuldu. Gürlek’in, “muhalefetin seyyar giyotin olarak adlandırdığı” şeklindeki ifadeyle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Haberin, kamu görevi yapan bir savcıyı “terör örgütlerine hedef göstermek” amacı taşıdığı öne sürüldü.

Başsavcılığın değerlendirmesine göre, Gürlek’in geçmişte terörle mücadele yargılamalarında görev aldığı ve bazı örgütlerce hedef gösterildiği gerekçesiyle, haberin bu yönüyle “servis mahiyetinde” olduğu iddia edildi. Bu nedenle, sanıkların hem “kamu görevlisine alenen hakaret” hem de “terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme” suçlarını işlediği savunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir hakkında toplamda 2 ila 5 yıl arası hapis cezası isteniyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında bazı haklardan yoksun bırakılmaları da talep ediliyor.

Aynı gün gözaltına alınan Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İsmail Arı hakkında ayrı dosya

İddianameye, haberde doğrudan bir katkısı bulunmayan BirGün Ankara muhabiri İsmail Arı’nın sosyal medya paylaşımları da eklendi. Ancak daha sonra Arı’nın dosyasının ana davadan ayrılmasına karar verildi.

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Gözaltına alınan BirGün yöneticileri serbest bırakıldı

Gözaltına alınan BirGün yöneticileri serbest bırakıldı

Ne olmuştu? BirGün’ün üç yöneticisi, 8 Şubat 2025 gecesi gözaltına alınmış, ertesi gün adliyeye sevk edilmişti. Berkant Gültekin serbest bırakılırken, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir yurtdışına çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrolle serbest kalmıştı.

(EMK)