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Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 12:05
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2024 12:11
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BirGün yazarı Gözde Bedeloğlu’nun MHP'li vekil iddiasına 7 bin TL ceza

"Dünden bugüne devleti koruyanlar” başlıklı yazıda MHP Antep Milletvekili Sermet Atay için "FETÖ borsasının en etkili kişilerinden biri olduğu iddia ediliyor" diye yazan BirGün yazarı Gözde Bedeloğlu'na İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden ceza çıktı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
BirGün yazarı Gözde Bedeloğlu’nun MHP'li vekil iddiasına 7 bin TL ceza

BirGün yazarı Gözde Bedeloğu'nun MHP Antep Milletvekili Sermet Atay'ın şikâyetiyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, MHP’nin Mayıs 2023’teki genel seçimde Sermet Atay’ı tekrar aday göstermesi üzerine “FETÖ borsasının en etkili kişilerinden biri olduğu iddia ediliyor” diye yazdığı için Bedeloğlu’nu 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırdı.

Duruşma savcısı, 22 Şubat 2024 tarihli duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Bedeloğlu’nun üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Katılan MHP Milletvekili Sermet Atay’ın avukatı da Bedeloğlu’nun cezalandırılmasını talep etti.

Bedeloğlu’nun avukatı Tolgay Güvercin, “İddianameye konu yazı bir haber verme amacını taşımamaktadır. Bu bir fikir açıklamasıdır. Somut bir olgu isnadı yoktur. Kişisel kanaatlerin konu olduğu bir köşe yazısı söz konusu. Eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kalan bir yazı” diye savunma yaptı. Atılı suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyen Güvercin, Bedeloğlu’nun beraatını talep etti.

Mahkeme, 'hakaret' suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle Bedeloğlu’nun 7 bin 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Bedeloğlu ne yazmıştı?

Gözde Bedeloğlu, 14 Mayıs 2023’teki seçimlerden yaklaşık bir ay önce 9 Nisan 2023’te kaleme aldığı “Dünden bugüne ‘devleti koruyanlar’” başlıklı yazıda Sermet Atay için şunları yazmıştı:

“MHP, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için hazırladığı vekil aday listesini açıkladı. Çakıcı’nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı’ya Çorum birinci sıradan yer verilmiş. Listede kendine yer bulan bir diğer aday, Sarallar suç örgütünü araya koyarak ‘yağma ve zorla alıkoyma’ suçu işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Şahin Gürz. Üçüncü dikkat çeken isim Sermet Atay. Onun da, FETÖ borsasının en etkili kişilerinden biri olduğu iddia ediliyor. İlk bakışta başlığının ‘suç’ olduğu dikkat çeken bu çemberin dördüncü ismi de, 1978 yılında savcı Doğan Öz’ü öldürdüğünü itiraf eden İbrahim Çiftçi. Dört kez idam cezası alan Çiftçi, kararın Yargıtay’da bozulmasıyla beraat ettirildi. MHP’deki siyasi kariyeri genel başkanlığa adaylığını koyacak kadar ilerledi.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Birgün Gözde Bedeloğlu
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