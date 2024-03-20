BirGün yazarı Attila Aşut gözaltına alındı

BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut Ankara'daki evinde gözaltına alındığı ve ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

Konuya ilişkin BirGün gazetesinden yapılan açıklamada, “Yazarımız Attila Aşut, Ankara’daki evinden gözaltına alınmıştır. Kendisi şu anda ifadeye götürülmektedir. Avukatlarımız süreci takip etmek için harekete geçmiştir. Konuyla ilgili detayları kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız” denildi.

Attila Aşut kimdir?

(VC)