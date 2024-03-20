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Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 14:54
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2024 15:05
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BirGün yazarı Attila Aşut gözaltına alındı

BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut Ankara'daki evinde gözaltına alınarak ifade vermeye götürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BirGün yazarı Attila Aşut gözaltına alındı

BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut Ankara'daki evinde gözaltına alındığı ve ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

Konuya ilişkin BirGün gazetesinden yapılan açıklamada, “Yazarımız Attila Aşut, Ankara’daki evinden gözaltına alınmıştır. Kendisi şu anda ifadeye götürülmektedir. Avukatlarımız süreci takip etmek için harekete geçmiştir. Konuyla ilgili detayları kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız” denildi.

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20 Mart 2024

(VC)

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