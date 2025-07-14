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HABER
Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2025 14:50
 ~ Son Güncelleme: 14 Temmuz 2025 14:56
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BirGün muhabirine ‘Esila Ayık’ soruşturması

BirGün muhabiri Sarya Toprak hakkında, Esila Ayık haberleri nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BirGün muhabirine ‘Esila Ayık’ soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Ceza İnfaz Kurumu'nun şikayeti üzerine BirGün muhabiri Sarya Toprak hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma dosyasında 8 Nisan'da Kadıköy Dayanışma Sahnesi'nde tuttuğu döviz gerekçesiyle tutuklanan ve 15 Mayıs'ta tahliye edilen kalp ve böbrek hastası öğrenci Esila Ayık'a dair haberler yer aldı.

Ancak BirGün, suçlama konusu yapılan ve 27 Nisan'da sosyal medyadan dolaşıma giren "Esila Ayık hastaneye kaldırıldı" paylaşımlarını teyitsiz olduğu gerekçesiyle haber yapmadıklarını açıkladı.

Buna rağmen dosyada çeşitli hesapların ve gazetelerin sosyal medya paylaşımlarının yer aldığı bilgisini verdi. “27 Nisan'da gazetemizde konuya dair bir haber bulunmadığı halde 23 Nisan'da Esila Ayık'ın sağlık durumuna dair yapılan haber dosyaya eklendi.” dedi.

Sarya Toprak savcılıktaki ifadesinde teyitsiz bilgiyi haberleştirmediklerini, sağlık raporlarına dayalı bilgileri haberleştirdiklerini söyleyerek suçlamayı reddetti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Esila Ayık Sarya Toprak
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