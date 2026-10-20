BirGün muhabiri İsmail Arı gözaltına alındı

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) eski Başkanı Ebubekir Şahin’in şikayeti üzerine gözaltına alındı. Arı'ya “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları yöneltildi.

BirGün’ün aktardığına göre Arı, bugün saat 15.30’da ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı.

Belirtilen saatte emniyete giden gazeteciye, ifade işlemleri için bulunduğu sırada gözaltı kararı tebliğ edildi.

Gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen haber veya sosyal medya paylaşımına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

(HA)