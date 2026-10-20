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YT: Yayın Tarihi: 20.10.2026 18:19 20 Ekim 2026 18:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.10.2026 18:23 20 Ekim 2026 18:23
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BirGün muhabiri İsmail Arı gözaltına alındı

BirGün muhabiri İsmail Arı, RTÜK eski Başkanı Ebubekir Şahin’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
BirGün muhabiri İsmail Arı gözaltına alındı
Fotoğraf: İsmail Arı / Instagram
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BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) eski Başkanı Ebubekir Şahin’in şikayeti üzerine gözaltına alındı. Arı'ya “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları yöneltildi.

BirGün’ün aktardığına göre Arı, bugün saat 15.30’da ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı.

Belirtilen saatte emniyete giden gazeteciye, ifade işlemleri için bulunduğu sırada gözaltı kararı tebliğ edildi.

Gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen haber veya sosyal medya paylaşımına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ismail arı Birgün
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