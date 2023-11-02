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HABER
Yayın Tarihi: 2 Kasım 2023 16:51
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 17:14
2 dk Okuma

BirGün'den üç gazeteciye 'dezenformasyon' soruşturması

Gazeteciler Uğur Şahin, İsmail Arı ve Uğur Koç hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/02/birgun-den-uc-gazeteci-hakkinda-sorusturma-baslatildi.jpg

halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe’nin gözaltına alınıp serbest bırakılması, T24 yazarı Tolga Şardan’ın tutuklanması ve Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasının ardından BirGün gazetesinden Uğur Şahin, İsmail Arı ve Uğur Koç hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
2 Kasım 2023

Pasifik İnşaat’ın sahibi Fatih Erdoğan’ın şikâyetiyle BirGün Gazetesi'ne dezenformasyon soruşturması başlatıldı. Aynı zamanda AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın da eşi olan Fatih Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ise haberlerin yayımlandığı dönemde gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürüydü. 

Erdoğan, 28 Aralık 2022'de BirGün Muhabiri İsmail Arı imzasıyla “AKP’linin eşinden milyarlık vurgun!” başlığıyla ve 6 Ocak 2023 tarihinde BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin imzasıyla "Erdoğanlar’ı üzecek karar: Yağmaya fren" başlığıyla yayımlanan haberler nedeniyle dava açılmasını talep etti.

BirGün çalışanları, geçen yıl Meclis’ten geçen ve 'sansür yasası' olarak adlandırılan yasanın içerisinde yer alan "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ile “iftira ve hakaret” suçlarını işledikleri iddiasıyla ifadeye çağırıldı.(AÖ)

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