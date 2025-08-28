BirGün: Cinsiyetçi tahakkümün karşısında olmaya devam edeceğiz

BirGün gazetesi, taciz ifşaları sonrası yazar Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu. Gazete, cinsiyetçi tahakküm ve erkek şiddetinin karşısında durmaya devam edeceklerini açıkladı.

BirGün gazetesi, sosyal medyada gündem olan taciz ifşaları sonrası kamuoyuna açıklama yaptı. Gazete, adı ifşalarda geçen Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını belirtti.

Açıklamada, Bahadır Boysal hakkında ise daha önce kurumsal planlama çerçevesinde işbirliğinin sonlandırıldığı hatırlatılarak, bu nedenle ek bir karar alınmasına gerek duyulmadığı ifade edildi.

BirGün’ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Erkek şiddetinin, cinsiyetçi tahakkümün ve her türden istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz.”

