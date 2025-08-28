ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2025 12:26
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2025 12:30
1 dk Okuma

BirGün: Cinsiyetçi tahakkümün karşısında olmaya devam edeceğiz

BirGün gazetesi, sosyal medyada gündem olan taciz ifşaları sonrası kamuoyuna açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BirGün: Cinsiyetçi tahakkümün karşısında olmaya devam edeceğiz
Fotoğraf:csgorselarsiv.org

BirGün gazetesi, taciz ifşaları sonrası yazar Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu. Gazete, cinsiyetçi tahakküm ve erkek şiddetinin karşısında durmaya devam edeceklerini açıkladı.

BirGün gazetesi, sosyal medyada gündem olan taciz ifşaları sonrası kamuoyuna açıklama yaptı. Gazete, adı ifşalarda geçen Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını belirtti.

Açıklamada, Bahadır Boysal hakkında ise daha önce kurumsal planlama çerçevesinde işbirliğinin sonlandırıldığı hatırlatılarak, bu nedenle ek bir karar alınmasına gerek duyulmadığı ifade edildi.

BirGün’ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Erkek şiddetinin, cinsiyetçi tahakkümün ve her türden istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz.”

İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir
KADINLARIN GÜNDEMİ
İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir
24 Ağustos 2025
Utancı iade etmek: İfşalar ve dayanışma
Utancı iade etmek: İfşalar ve dayanışma
27 Ağustos 2025
Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, erkek fotoğrafçı ve sanatçıları ifşa ediyor
Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, erkek fotoğrafçı ve sanatçıları ifşa ediyor
23 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifşa kültürü ifşa yöntemi kadın Birgün Kaan Sezyum
ilgili haberler
Utancı iade etmek: İfşalar ve dayanışma
27 Ağustos 2025
/yazi/utanci-iade-etmek-ifsalar-ve-dayanisma-310857
KADINLARIN GÜNDEMİ
İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir
24 Ağustos 2025
/yazi/ifsalardan-nanaya-hicbir-kadin-yalniz-degildir-310773
Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, erkek fotoğrafçı ve sanatçıları ifşa ediyor
23 Ağustos 2025
/haber/turkiyeli-kadin-ve-lgbti-lar-erkek-fotografci-ve-sanatcilari-ifsa-ediyor-310766
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Utancı iade etmek: İfşalar ve dayanışma
27 Ağustos 2025
/yazi/utanci-iade-etmek-ifsalar-ve-dayanisma-310857
KADINLARIN GÜNDEMİ
İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir
24 Ağustos 2025
/yazi/ifsalardan-nanaya-hicbir-kadin-yalniz-degildir-310773
Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, erkek fotoğrafçı ve sanatçıları ifşa ediyor
23 Ağustos 2025
/haber/turkiyeli-kadin-ve-lgbti-lar-erkek-fotografci-ve-sanatcilari-ifsa-ediyor-310766
Sayfa Başına Git