Birçok kentte ev baskınları: En az 15 gözaltı

İstanbul, Eshişehir, Urfa ve Şırnak'ta bu sabah saatlerinde evlere yapılan baskınlarla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şube, sosyal medya platformu X hesabından gözaltına alınanlar arasında üyelerinden Avukat Yusuf Görücü’nün de olduğunu duyurdu.

ÖHD İstanbul Şube, gözaltı süreçlerini takip ettiğini söyledi.

Gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Eskişehir, Urfa ve Şırnak

Urfa’da bu sabah evlere yapılan baskınlarda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Urfa Gençlik Meclisi üyesi iki kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, HEDEP Urfa İl Yöneticisi Filinta Aras’ın da evine baskın yapıldı; ancak Aras evde olmadığı için gözaltına alınamadı.

Gözaltıların Diyarbakır merkezli ve PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle Gemlik’e düzenlenen “Özgürlük Yürüyüşü” gerekçesiyle olduğu belirtildi.



Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Silopi Belediyesi Meclis Üyesi Fehime Saruhan da Diyarbakır merkezli bir soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı.

Öte yandan, Eskişehir'deki ev baskınlarında da sabah 07.00 civarında beş öğrenci gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evlerde uzun süre arama yaptı. (TY)