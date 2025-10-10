Bîranîna Qetlîama 10ê Cotmehê: Em ê nedin jibîrkirin

Sendîkaya Kedkarên Şoreşger (DÎSK), Konfedarasyona Sendîkayên Karkerên Cameweriyê (KESK), Odaya Avahîsaz û Endezyaran a Tirk (TMMOB), Yekitiya Bijîşkan a Tirk (TTB) û Komeleya Aştiyê ya 10ê Cotmehê, di salvegara komkujiya 10ê Cotmehê de li cihe ku komkujî pêk hatibû bernameya bîranînê li dar xistin.
Bernameya bîranînê ya Qetlîama 10ê Cotmehê diyar bû
Hevserokê Giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Tuncer Bakirhan, endam û nûnerên saziyên sivîl, partiyên siyasî û bi sedan kes tev li bîranînê bûn.
Girseya li Metroya Ulusê kom bûn li wir heta cihê komkujiyê meşiyan. Girseyê pankarta “Em komkujiya 10ê Cotmehê ji bîr nakin” vekirin. Girsê li Stasyona Beta ya Garê dirûşmeyên, “Kujer DAIŞ hevkar AKPê”, “Bijî wekheviya gelan”, “Kujer dewlet wê hesab bide” , “Li dijî faşîzme mil bi mil”, “Şehîdên aştiyê nemirin” û “Dê roj be kujer dê hesabê bidin gel” berz kir.
Di destpêkê de ji bo kesên di komkujiyê de hatinê qetilkirin, deqeyek rêz hat girtin. Piştî rêzgirtinê, bi dorê navên 104 kesên di komkujiyê de hatibûn qetilkirin hat xwendin û kesên kom bûne jî bi yek dengî bersiva “ew dijîn" berz kir.
"Têkoşîna edalet û aştiyê didome"
Li vir metna daxuyaniyê ji aliyê Hevberdevka Komeleya Astiyê ya 10ê Cotmehê Mehtap Sakincî ve hat xwendin.
Mehtap Sakîncî destnîşan kir ku 10 sal in ew li pêy edaletê ne û wiha got:
“10 sal in xeyala wan a aştiyê pêk nehat. Şerê li niha cihanê diqewimê jî nîşana pêvîstiya daxwaza wan a aştiyê ye. Daxwaza wan niha jî derbasdar e. Heta edalet pêkneyê aştiyeke rastîn nabe. Em têkoşîna xwe ya edalet û aştiye didomînin. Di van 10 salan de di doza komkujiyê de jî polîtikayên bê cezahiştinê dîsa pêk hat. Em ji vê pergalê re dibêjin, gotina me hê neqediya.”
Piştrê jî malbatên qurbaniyan û nûnerên KESK, DÎSK, TMMOB û TTB axivîn û daxwaza edaletê kirin û gotin heta edalet pêk were ew ê têkoşîna xwe bidomînin.
"Heta aştî pêk were têkoşîna me wê bidome"
Hevserokê Giştî yê DEM Partî Tuncer Bakirhan di bernameya bîranînê de axivî. Tuncer Bakirhan destnîşan kir ku ew ê xeyalên wan bi aştiyê pêk bînin û ev tişt gotin:
“Heta edalet pêk were em ê têkoşîna xwe bidomînin. Heke ew edalet li cihekî pêk bihata, rêyedar wê îstîfa bikirina. Lê li vir tu rêyedarek îstîfa nekir. Dema astî û civaka demokratîk pêk hat, hesabê vir jî wê bê pirsîn. Em soz didin ji malbatan re û qurbaniyan re ku heta aştî pêk were em ê têkoşîna xwe bidomînin. Ez careke din li ber şehîdên aştiyê bejna xwe ditewînim. Em ê her tim bi malbatan re hevkariyê bikin.”
Serokê Partiya Kedê (EMEP) Seyîd Aslan jî anî ziman ku ew ê têkoşîna edalet û aştiyê bidomînin.
Paralementerê Meletî yê CHPê jî bi lêv kir ku ew komkujî li ber çavan hat kirin û desthilat berpirsê komkujiyê ye.
Li Stenbolê di 10emîn salvegera Qetlîama 10ê Cotmehê de ji bo çalakiyê bang hate kirin
Polîsan êriş kir
Piştî axaftinan girsê dirûşm berz kirin. Bernameya bîranînê bi danîna qurnafîlan li cihê komkujiyê bi dawî bû. Piştî bîranîna li cihê komkujiyê girse xwest ber bi Edliyeya Sihhiyeyê meş li dar bixe. Polîsan destûr neda meşê û mudaxile li kesên tev li bernameya bîranînê bûne kir.
#10Ekim10yıl | 10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anmak üzere Ankara Garı'ndan Ankara Adliyesi'ne yürümek isteyenlerin önüne polis barikat kurdu, biber gazıyla müdahale etti.— bianet (@bianet_org) October 10, 2025
Video: https://t.co/a2MUeFs37A pic.twitter.com/CV6V4rzvRx
Çalakiya rûniştinê dan destpêkirin
Girseyê li dijî astengiyê, li ber barîkatan, bi pankart û wêneyê qurbaniyên komkujiyê, çalakiya rûniştinê da destpêkirin.
Di çalakiya rûniştinê de girse , dirûşmeyên “Me berdêl da, em ê hesapê bipirsin”, “Em ê faşîzmê di xwîna ku rijandiye de bifetisînin”, “Bijî yekitiya karker û wekheviya gelan”, “Em soz didin şehîdan dê aştî pêk were” û “Kujer AKP dê hesabê bide gel” berz kir. Piştî çalakiya rûniştinê girsê bi berzkirina dirûşmeyan belav bû.
(AY)
*Çavkanî: Ajansa Welat, MA