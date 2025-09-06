“Bîra Sûrê” belgeselinin Instagram hesabına erişim engeli

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015-2016 yıllarında ilân edilen sokağa çıkma yasakları sonrası yaşanan yıkımı anlatan ve fragmanı yayımlanan Bîra Sûrê (Sur’un Hafızası) belgeselinin Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) talebi doğrultusunda alınan karar sonrası, @birasure hesabı Türkiye’den erişime engellendi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Instagram, yasağın gerekçesine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Belgesel, Sur’un bazı mahallelerinde çatışmaların ardından taş sokakların ve tarihi dokunun nasıl yok olduğunu aktarıyor.

“Yeniden inşa” süreciyle kentin geçirdiği dönüşümü, mekânsal değişimin hafıza ve yaşam üzerindeki etkilerini gösteriyor. Kamera, yıkılan evlerle birlikte kaybolan günlük hayatı ve değişen sosyal dokuyu da kayıt altına alıyor.

Yönetmenliğini Mezopotamya Ajansı editörlerinden Azad Altay’ın yaptığı yapım, MA, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, PEL Yapım ve yönetmen Weysî Altay’ın katkılarıyla hazırlandı. Çekimlere 2021’in ortalarında başlandı ve birçok gazeteci sürece destek verdi.

Sur’da yaşananlar

Sur ilçesi, 2015-2016 yıllarında dünyanın en uzun süreli sokağa çıkma yasaklarından birine tanıklık etti.

İlçenin altı mahallesi 2 Aralık 2015’te demir bariyerlerle çevrildi ve 2022’nin sonuna kadar girişlere izin verilmedi. Bu süreçte başlayan yıkım çalışmalarında kilise, cami, konak, hamam gibi çok sayıda tescilli yapı yok edildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) 2019 raporuna göre, 334’ü tescilli olmak üzere 3 bin 569 yapı yıkıldı; ancak gerçek sayının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun “Sur’u Toledo gibi yapacağız,” sözleriyle ifade ettiği süreçte, tarihi miras yerine cezaevi mimarisini andıran tek tip yapılar inşa edildi. (TY)