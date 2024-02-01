Bir yılda 420 organize suç çetesine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kafes" operasyonları hakkında bu sabah açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yerlikaya, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesinin "Kafes" operasyonları kapsamında çökertildiğini ifade etti.

128 narkotik, 22 siber suç çetesi

Bu çeteler içerisinde 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i yerel olmak üzere 142'sinin nitelikli silahlı organize suç çetesi olduğunu anlatan Yerlikaya, işlenen suçlara göre sınıflandırıldığında ise 270'inin organize, 128'inin narkotik, 22'sinin ise siber suç çetesi olduğunun tespit edildiğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı’nın son açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

(AS)