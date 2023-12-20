Bir yeni yıl klasiği: Fındıkkıran Balesi İDOB yapımıyla AKM'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, 27 Aralık akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği, Fındıkkıran Balesinin prömiyeri öncesinde hazırlıklar devam ediyor.

Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin 1891 yılında bestelediği son eseri küçük bir kızın yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu ediniyor.

Koreografisi Mehmet Balkan’ a ait olan iki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor. Dekor tasarımının Tayfun Çebi, kostüm tasarımının Sevtaç Demirer, ışık tasarımının Taner Aydın ve video prodüksiyonun Ahmet Şeren'in yaptığı "Fındıkkıran", Ocak ve Şubat aylarında da izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Masal tarzı bir yılbaşı klasiği olan “Fındıkkıran” balesinin prömiyeri 27 Aralık 2023 akşamı, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirecek.

Alman yazar E. T. A. Hoffmann’ın 1816'da yazdığı "Fındıkkıran ve Fareler Kralı’’ adlı öyküsünü, Fransız yazar Alexandre Dumas; bir masal havasına dönüştürerek, uyarlama ve çeviri şeklinde 1844'te yayımladı. Bu öykü üzerine P.İ. Çaykovski, koreograf Marius Petipa’nın hazırladığı detaylı libretto üzerine "Fındıkkıran" balesini besteledi. Eserin dünya prömiyeri 18 Aralık 1892’de yapıldı.

Şeker Perisi/Clara: Berfu ELMAS - Büşra AY - Ayça ANIL - Berin KOCABAŞOĞLU

Prens/Clara’nın Erkek Arkadaşı: Batur BÜKLÜ - Çağatay ÖZMEN - Yılmaz Berkay GÜNAY

Çiçek Valsi Prens: Çağatay ÖZMEN, Batur BÜKLÜ, Yılmaz Berkay GÜNAY

İyilik Perisi: Berin KOCABAŞOĞLU - Gizem A. TUNCAY - Julia HARTMANN

Drosellmayer: M. Nuri ARKAN - Oliver SPENCE

Baba: Alkış PEKER - Alper AKALIN

Anne: Ayşe KIRAN - Özlem ÖZGEN OVACIKLI

Büyükanne: Tülay YALÇINKAYA - Beyhan BAŞAR - Nilay ÖZAYDIN

Büyükbaba: Özerk TOZKOPARAN - Cem İNDERE

Colombine: Zeynep GÜÇOĞLU - Elifsu PAMUKÇU - Buket POLAT

Harlequin: Can BEZİRGANOĞLU, Berkay TOPÇUOĞLU, Cenk Tan KARAYEL

Fındıkkıran: Can BEZİRGANOĞLU - Yılmaz Berkay GÜNAY - Arda ERKARA

Kral Fare: Egemen KEMENT - Ali TÜRKKAN(AÖ)