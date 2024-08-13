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Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2024 15:32
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2024 15:32
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Bir yapay zekâ işlemi 10 Google aramasına eşdeğer enerji tüketiyor

Yapay zekâ ile tek bir görüntü üretmek, bir akıllı telefonu şarj etmek kadar enerji harcıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bir yapay zekâ işlemi 10 Google aramasına eşdeğer enerji tüketiyor
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Yapay zekâ hemen hemen tüm sektörleri dönüştürmeye devam ederken, yapay zekânın tükettiği büyük miktardaki enerji de küresel iklim krizine etkisi bağlamında tartışılmaya devam ediyor.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs’ın yayımladığı yeni bir rapora göre, veri merkezlerinin enerji tüketimi uzun yıllar durağan miktarda devam ederken, üretken yapay zekâ araçlarındaki hızlı artışla beraber veri merkezlerinin enerji talebinin 2030 yılına kadar yüzde 160 artması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre de yapay zekâ uygulamaları ile yapılan sorgulamalar çok fazla enerji tüketiyor. 

Araştırmaya göre, bir ChatGPT sorgulaması 2,9 vatsaat elektrik tüketirken, bir Google araması ise 0,3 vatsaat saat elektrik tüketimine neden oluyor. Bu da yapay zekâ sorgularının Google aramalarından yaklaşık 10 kat daha fazla enerji tükettiği anlamına geliyor.

Tüketim artacak

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ortalama bir akıllı telefon şarj olmak için 0,012 kilovatsaat enerji tüketiyor. Üretken yapay zekâyı kullanarak sadece bir adet görüntü elde etmek bir telefonun şarj olması kadar enerji harcıyor.

Goldman Sachs raporuna göre, dünya çapındaki veri merkezleri, şu anda toplam enerjinin yaklaşık yüzde 2'sini tüketiyor; ancak bu oranın 2030'a kadar yüzde 3 veya 4'e yükseleceği tahmin ediliyor.

Şu anda, dünyadaki veri merkezlerinin yaklaşık yüzde 15'i Avrupa'da bulunuyor. 2030'da, bu veri merkezlerinin güç ihtiyaçlarının Portekiz, Yunanistan ve Hollanda'nın toplam tüketimine eşit olması bekleniyor. (TY)

yapay zeka iklim krizi Enerji
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