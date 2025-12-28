"Bir yandan barış deyip bir yandan katliamın üstünü kapatamazsınız"

28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere (Qileban) ilçesine bağlı Roboskî’de 19’u çocuk 34 yurttaşın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile bombalanarak öldürülmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Yaşamını yitirenler bugün mezarları başında anıldı.

Hafıza suç mahali: Tam 14 yıl geçti, Roboski hala bugündür

"Roboski için adalet"

Anmaya Roboskî ailelerinin yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İnsan Hakları Derneği (İHD), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) eş genel başkanları, Barolar Birliği ve Emek Partisi (EMEP) genel başkanları, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının taşındığı anmada, "Roboskî nayê jibîrkirin (Roboski unutulmadı)", "Adalet jibo Roboskî (Roboski için adalet)" pankartı açıldı.

"Barışın yolu Roboskî'den geçer"

Anmada aileler adına konuşan ve yakınlarını katlaimda kaybetmiş olan Veli Encü, ailelerin 14 yıldır adalet beklediğini belirterek "Ağır bir adaletsizlik var. Annelerin yüreğinde acı biran olsun dinmedi. Barış gelsin istiyoruz. Silahlar sussun, başka acılar yaşanmasın. Bir yandan barış deyip bir yandan Roboskî Katliamı'nın üstünü kapatamazsınız. Roboskî'yi görmezden gelemezsiniz. Adalet çığlığımızı duyun. Barışın yolu Roboskî'den geçer" ifadelerini kullandı.

"Emri veren yargılansın"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, katledilenlerin çoğunun çocuk olduğunu anımsatarak konuşmasına başladı. Roboski'nin bir cezasızlık politikasına maruz kaldığına dikkat çeken Hatimoğulları, katliamın hala aydınlatılmadığını söyledi:

“TSK o gün yoğun bir bombardımanla 34 insanımızı katletti. 14 yıldır soruyoruz; buradan bir kez daha soruyoruz. O gün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Roboskî gündeme geldi mi o toplantıda? Bu açıklanmalıdır. Aradan 24 saat geçene kadar açıklama yapmadı devlet yetkilileri. En son yaptıkları açıklamada da 'yanlış istihbarat', 'operasyon kazası' dediler. Ardından ne bir başsağlığı, ne bir özür, ne bir dava açıldı. 'Oldu bitti' dediler. Şayet yanlış ihbarsa o yanlış ihbarı kim yaptı? Açığa çıkarılsın istiyoruz. Yanlış ihbar değilse, doğru ihbarsa o uçaklara kalkış emri veren, vur emri veren açığa çıksın ve yargılansın. Roboskî insanlık karşısında işlenmiş bir suçtur."

Roboski Katliamı: 14 yıldır süren cezasızlık meclis gündeminde

"Empati sürecini siyasal ve hukuki kimliğe büründürelim"

Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne değinen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Ülkede onurlu bir barışın tesis edilmesinin yolu acılarla, gerçeklerle, tarihle yüzleşmektir. Hakikatlerin açığa çıkmasıyla bu mümkündür. Bir kez daha diyoruz ki Roboskî ile ilgili hakikatin açığa çıkarılması, yüzleşilmesi acilen devlet, hükümet adım atmalıdır ve yine bir kez daha diyoruz ki; ciddi bir özür ve ciddi bir yüzleşmeye ihtiyaç vardır. Yine bir kez daha diyoruz ki; bu topraklarda barışı tesis etmenin yolu bundan geçer. Bütün acılarımızla karşılıklı empati kuralım. Bu empati sürecini siyasal ve hukuki bir kimliğe büründürelim."

"Barış ve adalet için önümüzde bir fırsat var"

Hatimoğulları'nın ardından konuşan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da bugün yürütülen bir çmzüm süreci olduğunu ancak bunun geçmişin unutulması anlamına gelmediğinin altını çizerek, "Burası başka bir devletin toprakları değil. Her metre başında bir devlet gücü var. Halkımıza farklı yaklaşıyorlar ve 'barış süreci var' diyorlar. Bu politikalardan vazgeçin. Barış ve adalet için önümüzde bir fırsat var. Anneler unutmaz. Sonuna kadar Roboskî davası ve her baskının takipçisi olacağız. Dünde buradaydık, yarın da burada olacağız." dedi.

Anma, yaşamlarını yitirenlerin mezarlarına karanfil bırakılması ve edilen dualarla son buldu.

Roboski'de hayatını kaybedenler: Bedran Encü (12 yaşında), Erkan Encü (13 yaşında), Şivan Encü (14 yaşında), Muhammet Encü (15 yaşında), Bilal Encü (15 yaşında), Aslan Encü (15 yaşında), Adem Ant (15 yaşında), Savaş Encü (15 yaşında), Orhan Encü (15 yaşında), Celal Encü (15 yaşında), Fadıl Encü (16 yaşında), Mahsum Encü (16 yaşında), Şervan Encü (16 yaşında), Cemal Encü (16 yaşında), Cihan Encü (16 yaşında), Vedat Encü (16 yaşında), Serhat Encü (17 yaşında), Salih Encü (17 yaşında), Özcan Uysal (18 yaşında), Hüseyin Encü (19 yaşında), Nevzat Encü (20 yaşında), Hamza Encü (22 yaşında), M. Ali Tosun (22 yaşında), Selam Encü (22 yaşında), Zeydan Encü (22 yaşında), Yüksel Ürek (23 yaşında), Salih Ürek (23 yaşında), Nadir Alma (23 yaşında), Seyithan Encü (23 yaşında), Hüsnü Encü (27 yaşında), Osman Kaplan (32 yaşında), Şerafettin Encü (40 yaşında), Selman Encü (40 yaşında) ve Karker Encü (16 yaşında).

* Katliam ve yargı süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi ile yetkililerin o dönemki demeçlerine buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)