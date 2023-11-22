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Yayın Tarihi: 22 Kasım 2023 15:32
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2023 16:23
1 dk Okuma

Bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği projesi: Çamaşır Asmanın Adabı

Sivil Sesler Festivali’nde ‘Çamaşır Asmanın Adabı’ performansı ile yer alan Edalar Projesi, konuştukları kadınların hikayelerini çamaşırlar üzerinden anlatıyor.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Kadın çamaşırlarının mahallelerde genellikle en arkaya asıldığını ve üstünün bir tülbentle örtüldüğünü belirten ekip, hazırladıkları performans sırasında hem proje kapsamında konuştukları kadınların hikayelerini aktarıyor hem de katılımcıların deneyimlerini dinliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken ekip, bu proje ile ev içi ücretsiz bakım emeğini görünür kılmayı amaçlıyor.

Edalar Projesi’nden Edanur Dursun ve Umut Uğur ‘Çamaşır Asmanın Adabı’ performansını bianet’e anlattı.

(AD)

ev içi emek toplumsal cinsiyet kadına ayrımcılık kadın sivil sesler festivali
Ali Dinç
Ali Dinç
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Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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