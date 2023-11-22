Bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği projesi: Çamaşır Asmanın Adabı
Sivil Sesler Festivali’nde ‘Çamaşır Asmanın Adabı’ performansı ile yer alan Edalar Projesi, konuştukları kadınların hikayelerini çamaşırlar üzerinden anlatıyor.
Kadın çamaşırlarının mahallelerde genellikle en arkaya asıldığını ve üstünün bir tülbentle örtüldüğünü belirten ekip, hazırladıkları performans sırasında hem proje kapsamında konuştukları kadınların hikayelerini aktarıyor hem de katılımcıların deneyimlerini dinliyor.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken ekip, bu proje ile ev içi ücretsiz bakım emeğini görünür kılmayı amaçlıyor.
Edalar Projesi’nden Edanur Dursun ve Umut Uğur ‘Çamaşır Asmanın Adabı’ performansını bianet’e anlattı.
(AD)
ilgili haberler
ilgili haberler
diğer yazıları
Görme engelliler: 'Yardım etmek zorundayız' anlayışı bizi çileden çıkartıyor
20 Kasım 2023
İzmir'de görme engellilerden toplu taşıma eylemi
19 Kasım 2023
Sivil Sesler Festivali: 42 kentten, 200'e yakın STK bir araya geldi
17 Kasım 2023
Sivil Sesler Festivali başladı
17 Kasım 2023
Zorlu Center önünde Filistin eylemi: "İsrail’le tüm ilişkiler kesilsin"
14 Kasım 2023