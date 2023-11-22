Bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği projesi: Çamaşır Asmanın Adabı

Kadın çamaşırlarının mahallelerde genellikle en arkaya asıldığını ve üstünün bir tülbentle örtüldüğünü belirten ekip, hazırladıkları performans sırasında hem proje kapsamında konuştukları kadınların hikayelerini aktarıyor hem de katılımcıların deneyimlerini dinliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken ekip, bu proje ile ev içi ücretsiz bakım emeğini görünür kılmayı amaçlıyor.

Edalar Projesi’nden Edanur Dursun ve Umut Uğur ‘Çamaşır Asmanın Adabı’ performansını bianet’e anlattı.

(AD)