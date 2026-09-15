Bir ses, bir hafıza: Gomidas yeniden sahnede

Yolcu Tiyatro’nun “Gomidas” oyunu, 24 Ekim Cumartesi saat 20.30’da İstanbul’da, alan Kadıköy’de sahnelenecek.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği oyunda Gomidas’ı Fehmi Karaarslan canlandırıyor. Yapımın süpervizörlüğünü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler üstleniyor.

Gomidas Vartabed’in eserlerinin kullanıldığı oyunun müzik direktörlüğünü ve koro şefliğini Hagop Mamigonyan yürütüyor. Lusavoriç Korosu da geniş kadrosuyla sahne üzerinde Gomidas’a eşlik ediyor.

Oyunun biletleri Bubilet ve Biletinial üzerinden satışa çıktı.

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Kütahya’dan Paris’e uzanan bir hayat

Oyun, müzikolog, besteci ve koro şefi Gomidas Vartabed’in yaşamını müzik, hafıza ve yaşadığı kırılmalar üzerinden anlatıyor.

Kütahya’da doğan Gomidas’ın yaşamı Eçmiyadzin’den İstanbul’a, Berlin’den Paris’e uzandı. Halk ezgilerini derleyen, notaya alan ve koro çalışmaları yürüten Gomidas, Anadolu’nun ilk müzikologu olarak da anılıyor.

Oyun, Gomidas’ın müzikle kurduğu ilişkinin yanı sıra 1915’te Ermeni aydınlarla birlikte İstanbul’dan sürülmesinin ardından yaşamında yaşanan kırılmayı da sahneye taşıyor.

Gomidas’ın belleği, geçmişi ve müziği iç içe geçerken seyirci, onun yaşamındaki farklı dönemler arasında ilerleyen bir anlatıya eşlik ediyor.

Yerevan’dan Avignon’a, Amsterdam’a

“Gomidas”, bugüne kadar İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Mardin’de sahnelendi.

Oyun 2022’de Yerevan’da seyirciyle buluştu. Nisan 2024’te Paris ve Nice’te oynandı. Aynı yıl Fransa’daki Avignon Tiyatro Festivali’nde 20 kez sahnelendi.

Yapım, Diyarbakır’da Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde, Mardin’de ise Süryani Katolik Meryem Ana Kilisesi’nde de seyirci karşısına çıktı.

Oyunun son yurtdışı gösterimi ise Nisan 2026’da Amsterdam’da gerçekleşti.

Oyunun künyesi Yazan-Yöneten: Ahmet Sami Özbudak

Süpervizör-Yapımcı: Ersin Umut Güler Oynayan: Fehmi Karaarslan Müzik: Gomidas Vartabed

Müzik Direktörü ve Koro Şefi: Hagop Mamigonyan

Topluluk: Lusavoriç Korosu Hareket Tasarımı: Selçuk Göldere

Dekor Tasarımı: Cihan Aşar

Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya

Işık Tasarımı: Yasin Gültepe



Türkçe’den Fransızca’ya Çeviren: Serra Yılmaz, Yiğit Bener Türkçe’den İngilizce’ye Çeviren: Ayla Jean Yackley



Prodüksiyon Sorumlusu: Mahir Yıldız

Yönetmen Yardımcısı: Duygu Pelit Karakter Dramaturjisi: Sonya Dicle Çetin

Asistanlar: Emre Can Sancar, Özlem Yılmaz Afiş Resmi: Panos Terlemezyan Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu, Talip Özer

Afiş Fotoğrafı: Serdar Tanyeli Retouch: Adem Başaran, P Blok Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin-Saygın Serdaroğlu Görsel Kayıtlar: Ersin Umut Güler, Gürcan Öztürk, Orhan Cem Çetin, Saygın Serdaroğlu, Ulaş Beşoklar

(NÖ)