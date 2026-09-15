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YT: Yayın Tarihi: 15.09.2026 12:04 15 Eylül 2026 12:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.09.2026 12:17 15 Eylül 2026 12:17
Okuma Okuma:  3 dakika

Bir ses, bir hafıza: Gomidas yeniden sahnede

Yolcu Tiyatro’nun “Gomidas” oyunu, 24 Ekim’de alan Kadıköy’de yeniden sahnelenecek. Fehmi Karaarslan’ın başrolde olduğu oyunda Lusavoriç Korosu da geniş kadrosuyla sahnede yer alacak. Biletler satışa çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bir ses, bir hafıza: Gomidas yeniden sahnede
Gomidas oyunundan bir sahne/Fehmi Karaarslan
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Yolcu Tiyatro’nun “Gomidas” oyunu, 24 Ekim Cumartesi saat 20.30’da İstanbul’da, alan Kadıköy’de sahnelenecek.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği oyunda Gomidas’ı Fehmi Karaarslan canlandırıyor. Yapımın süpervizörlüğünü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler üstleniyor.

Gomidas Vartabed’in eserlerinin kullanıldığı oyunun müzik direktörlüğünü ve koro şefliğini Hagop Mamigonyan yürütüyor. Lusavoriç Korosu da geniş kadrosuyla sahne üzerinde Gomidas’a eşlik ediyor.

Oyunun biletleri Bubilet ve Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Kütahya’dan Paris’e uzanan bir hayat

Oyun, müzikolog, besteci ve koro şefi Gomidas Vartabed’in yaşamını müzik, hafıza ve yaşadığı kırılmalar üzerinden anlatıyor.

Kütahya’da doğan Gomidas’ın yaşamı Eçmiyadzin’den İstanbul’a, Berlin’den Paris’e uzandı. Halk ezgilerini derleyen, notaya alan ve koro çalışmaları yürüten Gomidas, Anadolu’nun ilk müzikologu olarak da anılıyor.

Oyun, Gomidas’ın müzikle kurduğu ilişkinin yanı sıra 1915’te Ermeni aydınlarla birlikte İstanbul’dan sürülmesinin ardından yaşamında yaşanan kırılmayı da sahneye taşıyor.

Gomidas’ın belleği, geçmişi ve müziği iç içe geçerken seyirci, onun yaşamındaki farklı dönemler arasında ilerleyen bir anlatıya eşlik ediyor.

Yerevan’dan Avignon’a, Amsterdam’a

“Gomidas”, bugüne kadar İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Mardin’de sahnelendi.

Oyun 2022’de Yerevan’da seyirciyle buluştu. Nisan 2024’te Paris ve Nice’te oynandı. Aynı yıl Fransa’daki Avignon Tiyatro Festivali’nde 20 kez sahnelendi.

Yapım, Diyarbakır’da Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde, Mardin’de ise Süryani Katolik Meryem Ana Kilisesi’nde de seyirci karşısına çıktı.

Oyunun son yurtdışı gösterimi ise Nisan 2026’da Amsterdam’da gerçekleşti.

Oyunun künyesi

Yazan-Yöneten: Ahmet Sami Özbudak
Süpervizör-Yapımcı: Ersin Umut Güler

Oynayan: Fehmi Karaarslan

Müzik: Gomidas Vartabed
Müzik Direktörü ve Koro Şefi: Hagop Mamigonyan
Topluluk: Lusavoriç Korosu

Hareket Tasarımı: Selçuk Göldere
Dekor Tasarımı: Cihan Aşar
Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya
Işık Tasarımı: Yasin Gültepe

Türkçe’den Fransızca’ya Çeviren: Serra Yılmaz, Yiğit Bener

Türkçe’den İngilizce’ye Çeviren: Ayla Jean Yackley

Prodüksiyon Sorumlusu: Mahir Yıldız
Yönetmen Yardımcısı: Duygu Pelit

Karakter Dramaturjisi: Sonya Dicle Çetin
Asistanlar: Emre Can Sancar, Özlem Yılmaz

Afiş Resmi: Panos Terlemezyan

Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu, Talip Özer
Afiş Fotoğrafı: Serdar Tanyeli

Retouch: Adem Başaran, P Blok

Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin-Saygın Serdaroğlu

Görsel Kayıtlar: Ersin Umut Güler, Gürcan Öztürk, Orhan Cem Çetin, Saygın Serdaroğlu, Ulaş Beşoklar

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
gomidas gomidas vartabed yolcu tiyatro Ermeni sanatçı ve aydınlar
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