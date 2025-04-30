Bir semtin hafızası: Gidelim Tatavla’ya

Yazar Hüseyin Irmak, yeni çıkan “Gidelim Tatavla’ya: Görkemini Yitirmeyen Semt Kurtuluş” kitabında tarihi mirası ve çokkültürlü yapısıyla İstanbul’un birçok semtinden ayrılan Tatavla’nın hafızasını aktarırken bugününü de kayıt altına alıyor.

Uzun yıllardır çalışmalarını İstanbul’un bazı semtleri üzerinde yoğunlaştıran gazeteci Hüseyin Irmak’ın yeni kitabı, “Gidelim Tatavla’ya-Görkemini Yitirmeyen Semt: Kurtuluş” ismiyle çıktı.

“İstos Yayın”larından 656 sayfa olarak basılan kitap, kapsamlı bir semt tarihi sunuyor. Irmak, kitabını yaklaşık 25 yıldır topladığı dokümanları 55 yıllık tanıklığıyla harmanlayarak hazırladığını ifade ediyor.

Çocukluğu ve gençliği Kurtuluş’ta geçen, “insanın büyüdüğü yerde yaşlanması güzel bir şey” diyen Irmak, semtin farklı çağlarda yaşadığı değişimleri sosyolojik tabanlarıyla ele alarak okuyucuya aktarıyor.

“Bir yanıyla yaşanmışlığın tarihidir”

Kendi kuşağından insanların gözlemlerine de yer veren çalışmanın bu yanıyla kolektif bir özelliğe sahip olduğunu belirten Irmak, “bu kitap sadece kuru bir tarih çalışması değildir. Bir yanıyla yaşanmışlığın tarihidir. Üstelik benimle birlikte onlarca Kurtuluşlunun yıllara dayanan tanıklığının dile gelmesidir” diyor.

Çocukluğu ve gençliği Kurtuluş’ta geçen Irmak, semtin geçirdiği sosyolojik ve kültürel dönüşümleri ele alırken, semtin çok katmanlı yapısını gözler önüne seriyor. Kitapta bilim, sanat, spor ve iş dünyasının önemli isimlerinden semtin özgün müziğine, geleneksel karnavallarından lezzet duraklarına kadar pek çok ayrıntıya yer veriliyor.

Kitap ayrıca, yıllar içinde farklı ülkelere göç eden Kurtuluşluların, gittikleri yerlerde bir anlamda semtin “diasporasını” oluşturduğunu da öne sürüyor. Önsözü Atina’da yaşayan bir eski Kurtuluşlu tarafından kaleme alınan eserde, semte dair çok sayıda fotoğraf da bulunuyor.

“Gidelim Tatavla’ya”, 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde ülkenin en eski spor kulüplerinden Kurtuluş Gençlik Kulübü’nde düzenlenen tanıtım etkinliğiyle ilk kez okuyucuyla buluştu.

Hüseyin Irmak hakkında

Sivas, Zara’da doğdu. Dört yaşında ailesiyle birlikte İstanbul, Kurtuluş’a geldi. Kabataş Erkek Lisesi’nden ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Aynı okulda halkla ilişkiler dalında yüksek lisans yaptı. 1987’de “Güneş”, 1989-91’de “Tercüman” gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. 1991’den bu yana Kâğıthane Belediyesi’nin basın danışmanlığını yürütüyor. Kurtuluş’u kendi tanıklıkları üzerinden anlattığı “İstanbul’da Bir Kadim Semt, Yaşadığım Kurtuluş” ismiyle Aras Yayıncılık tarafından ilk baskısı Ekim 2003’de yapılan tanıklık kitabının ikinci baskısı Ocak 2010’da, üçüncü baskısı ise “Tatavla’dan Kurtuluş’a” ismiyle Haziran 2017’de yapıldı. Dinler Arası Sevda Türküleri adlı çalışması 2009 yılında Punto Yayıncılıktan yayımlandı.

(ADA/EMK)