“Bir Savaşı Bitirmek” İstanbul’da gösterilecek
Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi’nin düzenlediği gösterimde, Marc Silver’ın yönettiği 2017 yapımı Bir Savaşı Bitirmek (To End A War), 29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da Beyoğlu’ndaki Aynalı Geçit Etkinlik Mekânı’nda izleyiciyle buluşacak.
99 dakikalık belgesel, İngilizce ve İspanyolca dillerinde; İngilizce, Türkçe ve Kürtçe altyazıyla gösterilecek.
İMRALI HEYETİ GAZETECİLERLE BULUŞTU
Yasa çıktı, şimdi barışın sınavı başlıyor
52 yıllık çatışmanın ardından
Film, Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 52 yıl süren çatışmayı sona erdirmek amacıyla 2012’de Havana’da başlayan barış görüşmelerinin perde arkasına odaklanıyor.
2016’da imzalanan barış anlaşmasına uzanan süreci içeriden belgeleyen yapım, uzun yıllar savaş koşullarında yaşamış bir toplumda barışın nasıl kurulabileceği sorusunu ele alıyor.
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Barış, zor olsa da…
Gösterim sonrası söyleşi
Gösterimin ardından Metin Yeğin’in katılımıyla Kolombiya’daki barış süreci ve Türkiye’deki güncel tartışmalar üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.
(NÖ)