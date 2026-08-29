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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 29.08.2026 11:20 29 Ağustos 2026 11:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.08.2026 11:25 29 Ağustos 2026 11:25
Okuma Okuma:  3 dakika

“Bir Savaşı Bitirmek” İstanbul’da gösterilecek

Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi’nin düzenlediği etkinlikte, Kolombiya hükümeti ile FARC arasındaki barış görüşmelerini konu alan “Bir Savaşı Bitirmek” belgeseli bugün İstanbul’da gösterilecek; gösterimin ardından Metin Yeğin’in katılımıyla söyleşi yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Bir Savaşı Bitirmek” İstanbul’da gösterilecek
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Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi’nin düzenlediği gösterimde, Marc Silver’ın yönettiği 2017 yapımı Bir Savaşı Bitirmek (To End A War), 29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da Beyoğlu’ndaki Aynalı Geçit Etkinlik Mekânı’nda izleyiciyle buluşacak.

99 dakikalık belgesel, İngilizce ve İspanyolca dillerinde; İngilizce, Türkçe ve Kürtçe altyazıyla gösterilecek.

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52 yıllık çatışmanın ardından

Film, Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 52 yıl süren çatışmayı sona erdirmek amacıyla 2012’de Havana’da başlayan barış görüşmelerinin perde arkasına odaklanıyor.

2016’da imzalanan barış anlaşmasına uzanan süreci içeriden belgeleyen yapım, uzun yıllar savaş koşullarında yaşamış bir toplumda barışın nasıl kurulabileceği sorusunu ele alıyor.

 
 
 
 
 
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Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi (@ozgurlukicinsanat_)'in paylaştığı bir gönderi

Barış, zor olsa da…
Barış, zor olsa da…
Bugün 00:00

Gösterim sonrası söyleşi

Gösterimin ardından Metin Yeğin’in katılımıyla Kolombiya’daki barış süreci ve Türkiye’deki güncel tartışmalar üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
barış süreçleri Kolombiya FARC barış anlaşması Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi
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