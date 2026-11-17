Halk TV’nin ardından bu sabah da Sözcü polis gitti. Türkiye'nin en etkin ve yaygın medya organlarından olan gazeteye operasyon düzenlendi. Polis Sözcü’nün Levent’teki binasında arama yaptı.

Gelen ilk bilgilere göre Sözcü Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ve eski Genel Müdür Asım Akgül gözaltına alındı. İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli hakkında da gözaltı kararı var.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) da Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye kayyım atadığı bildirdi. Tavır ve Korkusuz ise kapsam dışında tutuldu.

Gazetenin yazarlarından İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Televizyon binasına polisler geldi, içeride arama yapılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltında. TMSF tarafından kanala kayyum atandığı bildiriliyor" ifadesini kullandı.

Kanalda yapılan aramaya nezaret eden Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, yaptığı açıklamada şu bilgiyi verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu'nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor.”

Öte yandan kayyım kanalın yayın akışına el koydu. Haber programı yayımlanmıyor.

Sunucu Damla Doğan Tuncel, yayına geçme hazırlığı yaptıklarını "Sözcü TV’de Haber Merkezi’ne döndük. Öğleden sonra tekrar canlı yayına geçme planı var. İlk aşamada haber bültenleri olacak. Bir yandan da hesaplar inceleniyor." diyerek duyurdu. Bir de fotoğraf paylaştı:

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Polis baskını ve kayyım kararına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama operasyondan saatler sonra geldi. Savcılık, 2016'daki FETÖ soruşturmasını hatırlattı.

Bu kapsamda "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet", "terör örgütü kurmak veya yönetmek", "örgüt üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma yürüttüğünü kaydetti.

Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkında 2017'de düzenlenen iddianameye atıf yapan savcılık şunları kaydetti:

"Burak Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddialarına yer verildiği, Burak Akbay hakkında İstanbul (Kapatılan) 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/462 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılaması devam ederken mahkemenin Burak Akbay yönünden mali yönden değerlendirme yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunulması ile işbu soruşturmaya başlanıldı."

Soruşturma kapsamında MASAK raporu alındığını ve Akbay'ın yurt dışın banka hesaplarından Sözcü'nün çatı şirketi Estetik Yayıncılık AŞ ve Mega Ajans'ı şirketleri finanse ettiğini savundu. Bu şirketlerin "örgütün medya ayağı" olduğunu iddia etti.

Yargıtay mahkumiyetleri bozmuş, gazeteciler beraat etmişti Avukat Ersan Barkın'ın operasyonun Yargıtay’ın daha önce suç oluşturmadığına hükmettiği bir dosyaya dayandığını söylemesi akıllara gazetenin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin yöneticileri ve çalışanları, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla yargılanmasını akıllara getirdi. Gazeteye yönelik ilk dava, Burak Akbay, muhabir Gökmen Ulu, eski çalışan Mediha Olgun ve muhasebeci Yonca Yücekaleli hakkında açılmıştı. Daha sonra Emin Çölaşan, Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, internet haber koordinatörü Yücel Arı ve internet genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin hakkında da dava açılmış, dosyalar birleştirilmişti. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Aralık 2019'da yargılanan isimlerden yedisine 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları vermiş, Mediha Olgun'un ise beraatine karar vermişti. Mahkemenin başkanı ise şimdinin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ti. Sözcü Gazetesi Davasında 7 Kişiye Hapis Cezası Mahkumiyet kararları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından onandı. Ancak dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 26 Kasım 2024'te mahkumiyet hükümlerini oybirliğiyle bozdu. Yargıtay'ın bozma kararında basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin hukuki ilkeler belirleyici oldu. Yargıtay dava konusu yapılan haber ve köşe yazılarını demokratik toplum düzeninin gerekleri, ölçülülük, yorum ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Bunların suç oluşturmadığı hükmetti. Bozma kararının ardından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın karar duruşması 5 Mart 2025'te yapıldı. Savcılık, son duruşmada Emin Çölaşan ve Yonca Yücekaleli'nin cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak bütün sanıkların ayrı ayrı beraatine hükmetti. Böylece Sözcü gazetesi çalışanları ve yöneticileri hakkında yıllardır devam eden davada mahkumiyet hükümleri ortadan kaldırıldı. Sözcü'nün Sahibi Burak Akbay Hakkındaki Yakalama Kararı Kaldırıldı

(HA)