Bir operasyon da Bayrampaşa Belediyesi’ne

Bayrampaşa Belediyesi’ne ‘yolsuzluk’ iddiasıyla sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında da 48 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Polis, Bayrampaşa Belediyesi ile hakkında gözaltı kararı olan kişilerin ev ve iş yerlerinin olduğu 72 adreste arama yapılıyor.

"Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yok"

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur. Bugün yaşadığım gözaltı, sadece 30 yılın ardından Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturmamızın bir sonucudur. Yaşananlar; siyasi operasyonlardan, asılsız iftiralardan ibarettir" diye açıklama yaptı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle: Hasan Mutlu, Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıkaydın, Çetin Koç, Arzu Doyran, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Dilber Sarıtaş, Şener Karaman, Mustafa Büyükbayrak, Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Rıdvan Öztürk, Ahmet Tufan, Fidan Yetim, Ayhan Mutlu, Hacı Subaşı, Mustafa Safa Rüzgaroğlu, Reşat Yangel, Erdem Büyükdere, Rıza Cayuşoğlu, Orhan Kurtbay, Yasin Sönmez, Özer Kurtoğlu, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Özlem Tut, Öztürk Hocaoğlu, Ersin Bilal, Kadri Yetişmiş, Melek Topal, Altan Yangel, Aslan Bulut, Tugay Onur Yetişmiş, Özkan Kanbay, Deniz Uykan, Mustafa Onur Öncü, Dilek Özyurt.

Hasan Mutlu hakkında 22 Haziran 1961’de Karabük Safranbolu’da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul Fatih’te tamamladıktan sonra yine İstanbul’da Vefa Lisesi’nde lise eğitimi gördü. Mutlu, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi fizik ve matematik bölümünden üçüncülükle mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de eğitim gördü. Uzun yıllar eğitim sektöründe görev yapan Mutlu, 2011’de CHP ilçe başkanlığı görevi de yaptı.

(HA)