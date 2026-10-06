Bir operasyon da Bayraklı Belediyesi'ne: 45 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayraklı Belediyesi ve belediye iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin eş zamanlı operasyonlarında, haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişiden 45'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin de bulunuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddiasıyla yürütüldüğünü açıkladı.

Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında belediye ve belediye şirketlerinde daha önce görev yapan yönetici ve çalışanların yanı sıra çeşitli şirketlerin yetkilileri ve sahiplerinin de bulunuyor.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(HA)