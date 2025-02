Bir okul bu kadar sürprizli olabilir mi?

Dünyaca ünlü sanatçılar Davide Cali ve Benjamin Chaud’un ünlü dizisinin beşinci kitabı yine küçük büyük herkesi çok güldürecek.

Yeni arkadaşını hızlı bir okul turuna çıkaran çocuğun sınırsız hayal gücünü yansıtan kitapta, Elvis Presley, Picasso, Pippi Uzunçorap ve daha nicesi var.

Birçok sanat dalını, kitapları ve farklı güncel konuları kıpır kıpır öyküler ve çarpıcı desenlerle anlatan olağanüstü dizi, eğlenceli bir okuma deneyimi sunuyor.

“Henri, yeni sınıf arkadaşına okulumuzu gezdirir misin lütfen?” “Aslında, görülecek pek bir şey yok. Gürültülü müzik odasından, gizli bir deney yürüttüğümüz laboratuvara ulaşır, bahçeye kestirme kaydıraktan iner, tuhaf yüzme hocasıyla tanışır ve koridorda ezilmezsek, kantindeki yemeğe yetişiriz. Bugün patates günü!”

Okuldaki Hayalci dizisi

- Ödevimi Yapmadım Çünkü Acayip Şeyler Oldu

- Okula Gelirken Çok Komik Şeyler Oldu

- İnanılmaz Yaz Tatilim Hakkındaki Gerçek

- Müzede Çok Komik Şeyler Oldu

- İnanılmaz Okulum Hakkındaki Gerçek

Davide Cali hakkında

Erken yaşta sözcüklerin ve resimlerin büyüsüne kapıldı. 2000’den bu yana, çeşitli dillerde yüzden fazla resimli kitap ve çizgi roman yaptı; bu eğlenceli kitapları otuzdan fazla ülkede yayımlandı.

2006 Bologna Ragazzi Özel Ödülü’nü alan Piano Piano’nun (Piyano Piyano, 2005) ardından pek çok kitabı çeşitli ülkelerde ödüller kazandı. 2012’de Çikolataya Bayılırım’ın ( Mi Piace il cioccolato, 2009) ardından, pek çok kitabı gibi, 2018’de Düşman: Barış İçin Bir Kitap ( The Enemy, 2007), 2020’de Bir Kavanoz Mutluluk (Il venditore di felicità, 2018) ve 2023’te Uykusuz Her Gece (Non riesco a dormir, 2021) adlı kitapları da dilimize çevrilen Cali’nin, Chaud’la işbirliği yaptığı ve yaratıcılığıyla ilgi çeken “Okuldaki Hayalci” dizisi Günışığı Kitaplığı tarafından Türkçe’ye kazandırılıyor.

Benjamin Chaud hakkında

Paris’te Uygulamalı Sanatlar, Strasbourg’da Dekoratif Sanatlar okudu. Yüze yakın kitabı yayımlanan sanatçının, eğlenceli ayrıntılar ve unutulmaz kahramanlarla dolu eserleri yirmiden fazla dile çevrildi. Özgün desenleri ve yaratıcı mizah anlayışıyla tanınan Chaud, 2014’te New York Çizerler Cemiyeti tarafından Altın Madalya’yla ödüllendirildi; en son 2020’de Astrid Lindgren Anma Ödülü’ne (ALMA) tekrar aday gösterildi.

(EMK)