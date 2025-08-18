Bir Molière Başyapıtı “Tartuffe” Harbiye Açık Hava’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Molière’in ölümsüz eseri “Tartuffe” ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşuyor.

Sezon boyunca yoğun ilgi gören oyun, zengin bir adamın sahtekâr bir sofuya duyduğu kör inancın hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını nasıl altüst ettiğini hiciv dolu bir dille sahneye taşıyor.

Orhan Veli Kanık’ın Türkçeye kazandırdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Tartuffe”; 23-24 Ağustos 2025’te saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Eser, inanç, aile, aşk, toplumsal cinsiyet rolleri ve insan doğasına dair keskin gözlemleri; kahkaha, hüzün ve müzikle harmanlıyor. Orhan Veli’nin çevirisine, şairin dizelerinden bestelenen şarkılar eşlik ediyor.

Oyunun kadrosunda; Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gürkan Başbuğ, Mehmet Soner Dinç, Murat Garipağaoğlu, Naci Taşdöğen, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Semah Tuğsel, Tolga Yeter, Yeşim Koçak ve Zeynep Göktay Dilbaz sahne alıyor.

Biletler, Şehir Tiyatroları resmi sitesi, biletinial.com ve mobil uygulama üzerinden satışa sunuldu.

