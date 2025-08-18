ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2025 15:39
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 15:42
1 dk Okuma

Bir Molière Başyapıtı “Tartuffe” Harbiye Açık Hava’da

Orhan Veli Kanık’ın Türkçeye kazandırdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Tartuffe”; 23-24 Ağustos 2025’te saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bir Molière Başyapıtı “Tartuffe” Harbiye Açık Hava’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Molière’in ölümsüz eseri “Tartuffe” ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşuyor.

Sezon boyunca yoğun ilgi gören oyun, zengin bir adamın sahtekâr bir sofuya duyduğu kör inancın hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını nasıl altüst ettiğini hiciv dolu bir dille sahneye taşıyor.

Orhan Veli Kanık’ın Türkçeye kazandırdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Tartuffe”; 23-24 Ağustos 2025’te saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Eser, inanç, aile, aşk, toplumsal cinsiyet rolleri ve insan doğasına dair keskin gözlemleri; kahkaha, hüzün ve müzikle harmanlıyor. Orhan Veli’nin çevirisine, şairin dizelerinden bestelenen şarkılar eşlik ediyor.

Oyunun kadrosunda; Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gürkan Başbuğ, Mehmet Soner Dinç, Murat Garipağaoğlu, Naci Taşdöğen, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Semah Tuğsel, Tolga Yeter, Yeşim Koçak ve Zeynep Göktay Dilbaz sahne alıyor.

Biletler, Şehir Tiyatroları resmi sitesi, biletinial.com ve mobil uygulama üzerinden satışa sunuldu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tiyatro tiyatro akademi şehir tiyatroları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git