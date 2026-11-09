"Bir miktar birikimimiz vardı" dedi, 163 milyon TL'nin kaynağını açıklamadı

Fon vurgununda 6 Kasım Cuma günü tutuklanan AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakimlik sorgusu sızdırıldı.

Savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği Sayan Kaya buradaki ifadesinde ev hanımı ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi.

Eşiyle oluşturdukları bir miktar birikimi değerlendirmek amacıyla borsada yatırım yaptıklarını anlattı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi kurumların denetiminden geçtiği için birikimlerini borsada değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Ancak 163 milyon TL’yi nereden bulduğunu açıklamadı.

Anadolu Ajansı’nın geçtiğini göre Sayan Kaya ifadesinde, savcılığın sevk yazısında Tera yönetimiyle yoğun görüşmelerinin olduğunun yazıldığını belirterek iddiaları reddetti:

"Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Tera yönetimle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle böyle bir görüşmem yoktur. Öyle bir ifadem olduysa görmek isterim.

Emre Tezmen (Tutuklu Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı) ile hayatımda bir defa karşılaştım. Erdin Özel (Tutuklu Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı) isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır, kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne Tera'yla ne de borsadaki yaptığım işlemlerle ilgili kendisiyle görüşmem olmamıştır."

Kendisine önerilmesi sonucu Özel ile tanışma görüşmesi yaptığını anlatan Sayan Kaya, Özel'in ismini duyduğunu, ancak şahsen o güne kadar tanımadığını öne sürdü. Bu görüşmede Özel'e ne iş yaptığını sorduğunu aktaran Kaya, Özel'in de Tera Holdingin yönetiminde olduğunu söylediğini belirtti.

Kaya, Tera Holdingi bilmediği için holdingin ne iş yaptığını sorduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"O da (Erdin Özel) bana borsa aracı kurumu olduklarını, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırım yaptıklarından bahsetti. Benim o güne kadar borsa hesabım yoktur. Ben de bugüne kadar bir siyasetçi olduğum için borsayla hiçbir işim olmadığımı dile getirdim. Tanışma görüşmemiz de o şekilde bitmiştir. Ben üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim. Eşimle bir miktar birikimimiz vardı bu birikimi değerlendirmek istedik. Hem Erdin Bey'in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık."

Erdin Özel ile yoğun bir görüşmesi olmadığını, iddia edildiği gibi sık görüşmediğini, Emre Tezmen ile sadece bir kere görüştüğünü ifade eden Sayan Kaya, Özel ile Tezmen'in tüm HTS kayıtlarının dosyaya sunulmasını talep etti.

Kaya, savcılığın sevk yazısında tüm hisselerini 16 Eylül'de sattığının belirtildiğini, ancak bunun doğru olmadığını, hisselerinin yarısından fazlasını Ağustos'ta sattığını, bununla birlikte 17 Eylül'de tasfiye kararı alındıktan sonra kendisinin ve eşinin haksız kazanç olarak nitelendirilen miktarı iade etmek için başvuru yaptıklarını ve kendilerine TMSF tarafından 5 Ekim'e randevu verildiğini, belirtilen saatte giderek kendilerine söylenen meblağı iade ettiklerini kaydetti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, iki çocuğu olduğunu, birisinin yakın tarihte açık kalp ameliyatı geçirdiğini belirten Kaya, serbest bırakılmayı talep etti.

Fon soruşturmasında, eski AKP'li Bakan Kaya, tutuklandı

(HA)