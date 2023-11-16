Bir kitap: Türkiye’de Dijital Medya ve Feminizm

Feminist mücadelenin önemli araçlarından ve alanlarından biri olan dijital medyada, feminist mesajların üretimi ve yönetimi, takipçilerle etkileşim, hashtag kampanyaları, ifşa hareketleri, video aktivizm, veri aktivizmi, sokak protestolarının örgütlenmesi, kadınlar arası dayanışmanın güçlendirilmesi ve küresel feminist hareketlerle dayanışma gibi çeşitli feminist taktikler geliştiriliyor.

Gülüm Şener ve Aslı Kotaman’ın editörlüğünde hazırlanan "Türkiye’de Dijital Medya ve Feminizm", feminist hareketler, feminist medya, kadın emeği, kadına yönelik şiddet ve ifşa gibi konularda dijital medyanın rolünü inceleyen yazılardan oluşuyor.

Kitap, feminist hareketler, feminist medya, kadın emeği, kadına yönelik şiddet ve ifşa gibi konularda dijital medyanın rolünü irdeliyor.

Geniş bir disiplinlerarası bakışın ışığında hazırlanan kitapta aynı zamanda, feminizm ve iletişimin dijitalleşmesi arasındaki etkileşimle ilgili yeni kavramları tartışabilmek ve ortaya yeni sorular atabilmek için bir perspektif sunulmaya çalışılıyor.

(EMK)