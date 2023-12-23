Bir kadını taciz eden Japon şirketin başkanı, kovuldu
Eneos Holdings'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Saito'nun kasımda "sarhoşken bir kadına uygunsuzca sarıldığı" iddialarına yönelik soruşturma sonuçlandı.
Japonya'nın en büyük petrol şirketlerinden Eneos Holdings Başkanı Saito Takeşi'nin, "sarhoşken bir kadını taciz ettiği" gerekçesiyle görevine son verildi.
Eneos Holdings'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Saito'nun kasımda "sarhoşken bir kadına uygunsuzca sarıldığı" iddialarına yönelik soruşturma sonuçlandı.
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Haber Global'deki habere göre, firma içi ihbarla farkına varılan durumun derinlemesine araştırılması için firma dışı avukatlara başvurulan soruşturmada, Saito'nun "davranışının suistimal içerdiği" saptandı.
(EMK)