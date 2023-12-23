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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Aralık 2023 10:26
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2023 10:30
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Bir kadını taciz eden Japon şirketin başkanı, kovuldu

Eneos Holdings'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Saito'nun kasımda "sarhoşken bir kadına uygunsuzca sarıldığı" iddialarına yönelik soruşturma sonuçlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bir kadını taciz eden Japon şirketin başkanı, kovuldu
Görsel: csgorselarsiv.org

Japonya'nın en büyük petrol şirketlerinden Eneos Holdings Başkanı Saito Takeşi'nin, "sarhoşken bir kadını taciz ettiği" gerekçesiyle görevine son verildi. 

Eneos Holdings'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Saito'nun kasımda "sarhoşken bir kadına uygunsuzca sarıldığı" iddialarına yönelik soruşturma sonuçlandı.

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Haber Global'deki habere göre, firma içi ihbarla farkına varılan durumun derinlemesine araştırılması için firma dışı avukatlara başvurulan soruşturmada, Saito'nun "davranışının suistimal içerdiği" saptandı.

(EMK) 

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