Bir iddianame de İsmail Saymaz ve Murat Ağırel’e

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 Ekim'de Sözcü TV'deki yayında fon soruşturmasıyla ilgili bazı iddiaları dile getiren gazeteciler Murat Ağırel ile İsmail Saymaz hakkında iddianame hazırladı.

Ticaret Bakanlığı'nın 'ihbarcı', Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da 'müşteki' olarak yer aldığı iddianamede Saymaz ile Ağırel hakkında 14 yıl 10’ar aya kadar hapis isteniyor.

Gazeteciler 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret, iftira', 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'ticari sır', 'bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması' ile suçlanıyor.

İddianamede iki gazetecinin somut bilgi ve belgeyle desteklenmeyen iddiaları kamuoyuna aktardığı, Bolat’ı fon soruşturmasıyla ilişkilendirerek onur, şeref ve saygınlığını zedelediği öne sürülüyor.

İki isim YENİ Partili milletvekillerinin Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialarını "Gazeteci Masası" programında tartışmıştı. Fon yolsuzluğuna ilişkin bazı iddiaları dile getirmiş, iktidar kanadından bazı isimleri dillendirmişlerdi.

Ticaret Bakanlığı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturmada iki gazeteci gözaltına alınmış ve ev hapsi kararı verilmişti. Murat Ağırel ise, daha sonra Mustafa Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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(HA)