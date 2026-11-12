Bir haber ve bir Instagram paylaşımına 8 yıl ceza istemi

LGBTİ+ örgütleri ve aktivistlere yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra Kaos GL’de yayımlanan bir haberi nedeniyle tutuklanan gazeteci ve yazar Tuğba Tekerek hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunda görevli savcı Mahmut Kaan Yüksel’in hazırladığı iddianame Tekerek’in tutuklanmasından 57 gün sonra geldi.

Savcı, Tekerek'in de aralarında bulunduğu 17 kişiyi 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik' ve 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ile suçlandı. 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istedi.

Delilsiz suçlama

Savcı iddianamede Tekerek’in Kaos GL’nin Instagram hesabı yetkilisi olduğunu iddia etti. Bunu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün tespitine dayandırdı. Ancak delil sunmadı.

Ayrıca iddianameye Tekerek’in 2024'te Gürcistan'daki seçimler sırasında yaptığı ve Kaos GL'de yayımlanan “Kendimi bir distopya filminde başrol oyuncusu gibi hissediyorum” başlıklı haberini de ekledi.

Haberde, Gürcü Rüyası partisinin seçim kampanyası, “yabancı etkinin şeffaflığı” yasası ve LGBTİ+ haklarına ilişkin düzenlemeler ele alınıyor, Tiflis Onur Derneği Başkanı Tamar Jakeli'nin değerlendirmelerine yer veriliyordu.

Savcılık, Kaos GL'nin sosyal medya hesabından haberle birlikte Gürcistan'ın geleneksel kıyafetlerini giyen ve birbirine sarılarak öpüşen iki erkeğin yer aldığı bir çizimin paylaşıldığını kaydetti.

Söz konusu paylaşımı da Kaos GL'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarındaki diğer içeriklerle birlikte “müstehcenlik” suçlamasının dayanakları arasında gösterdi.

Kaos GL’ye bir haber yazdı, “Instagram yetkilisi” diye tutuklandı

VPN'le erişebilirlikle suçladı

Savcılık, Kaos GL'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında daha önce verilen erişim engelleme kararlarını iddianamede sıraladı.

Kaos GL'nin internet sitesi ile Instagram, X, YouTube ve Facebook hesaplarının 2025 ve 2026'ta sansürlendiğini hatılattı. Bu kararlara rağmen içeriklerin internetten tamamen kaldırılmadığını ve VPN kullanılarak erişilebilir durumda olduğunu kaydetti.

We Are Social ve Meltwater'ın Digital 2025 raporuna atıf yapan savcı, Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 33,2'sinin VPN kullandığını, Türkiye'nin bu oranla dünyada üçüncü sırada olduğunu belirtti.

Buradan hareketle de “neredeyse her üç internet kullanıcısından birinin” mahkemelerin erişim engeli kararlarına rağmen sitelere ulaşabildiği değerlendirmesini yaptı. Erişimi engellenmiş içeriklerin VPN üzerinden görülebilmesini suçlamanın gerekçelerinden biri olarak gösterdi.

Savcıdan ülkeler arasında “müstehcenlik” karşılaştırması

Savcı iddianamede “Müstehcenlik Konusu” başlığı altında farklı ülkelerdeki yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

“Müstehcenlik algısının ülkelere ve toplumlara göre değişebildiğini” belirterek Batı Avrupa, ABD, “İslami hukuk sistemini benimseyen ülkeler”, Japonya ve Güney Kore'deki uygulamalardan örnekler verdi.

Laik hukuk sisteminde İslami açıdan şu değerlendirmeyi yaptı:

“İslami hukuk sistemini benimseyen ülkelerde müstehcenlik tanımı son derece geniştir ve katı dini kurallara dayandığı, kadınların saçının, omuzlarının veya bacaklarının göründüğü fotoğrafların bile müstehcen ya da ahlaka aykırı kabul edilebildiği, cinsel organların veya yakınlaşmaların yer aldığı her türlü fotoğrafın yasak olduğu ve bu kuralların ihlalinin ağır hapis ve kırbaç gibi cezalarla sonuçlandığı malumdur.”

Fonlar da iddianamede

Savcı Kaos GL’nin aldığı fonları da suçlama konusu olarak iddianameye koydu.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu’ndan (IPPF) alınan fonları listeledi.

Ancak Kaos GL'nin yasa dışı fon aldığına, suç geliri elde ettiğine ya da kara para akladığına ilişkin bir tespitte bulunmadı.

8 yıla kadar hapisle yargılanacak

Kaos GL'nin sosyal medyadaki paylaşımlarının “genel ahlak anlayışını ihlal edecek” ve “toplumun ar ve haya duygularını rencide edebilecek” nitelikte olduğu ileri süren savcılık, bazı içeriklerde aynı cinsiyetten kişilerin öpüşmesini ve fiziksel temasını da bu değerlendirmeye dahil etti.

Sonuç bölümünde Tekerek'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin suçların “planlanması, icrası ve dijital alanda yayılması süreçlerinde ortak hakimiyet kurduklarını”, “fikir ve eylem birliği” içinde hareket ettiklerini ileri sürdü ve tüm şüphelilerin sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Ancak bireysel olarak suçlamaları delillendirmedi.

“Dernekler Kanunu'na muhalefet”, “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” ve “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamalarıyla Tekerek ile birlikte diğer sanıkların 2 yıldan 8 yıla kadar hapsini istedi.

Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 24 Aralık 2026'te.

Tekerek: Görsel bana ait değil Tuğba Tekerek gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı savcılıkta verdiği ifadede 2006'dan bu yana gazetecilik yaptığını ve KaosGL ile herhangi bir üyelik ya da kurumsal bağının bulunmadığını söylemişti. 2024'te uluslararası bir gazeteci grubuyla Gürcistan seçimlerini izlediğini anlatan Tekerek, farklı siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileriyle görüştüğünü, Tiflis'teki bir LGBTİ+ örgütünün temsilcisiyle de seçimler kapsamında röportaj yaptığını belirtmişti. Haberi telif karşılığında KaosGL'de yayımlanması için gönderdiğini söyleyen Tekerek, soruşturmaya konu metnin kendisine ait olduğunu ancak habere eşlik eden görselin kendisi tarafından seçilmediğini anlatmıştı: “Benim metnimin üzerindeki resim bana ait değildir. Metnin üzerindeki resmin ne amaçla paylaşıldığı hakkında bilgim yoktur. Ben bu yazımı sadece KAOS GL isimli internet sitesinde yayınlanmak üzerine gönderdim. Sosyal medyada hangi başlıkla, hangi görselle, metnin hangi kısmının yayınlanacağı konusunda bilgimiz olmadığı gibi editörlerin tercihi olabilir.” Tekerek ayrıca yaklaşık 20 yıllık gazetecilik geçmişinde yayımlanan binlerce haberinden yalnızca birinin Kaos GL'de yer aldığını belirterek suçlamaları kabul etmemişti. İfadesinde Instagram kullanmadığını ve Kaos GL'nin hesabının yöneticisi olmadığını da eklemişti: “Kaos GL isimli Instagram hesabını bilmem ve ben bu sayfanın yöneticisi değilim. Ben zaten aktif olarak Instagram kullanmam, sadece Twitter kullanırım. Benim bu siteyle veya sosyal medya hesabıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur.” Soruşturma sırasında kendisine gösterilen diğer görselleri de daha önce görmediğini söylemişti.

(HA)