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Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 15:24
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 15:40
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AYM BAŞKANI KADİR ÖZKAYA'DAN HAKİMLERE

"Bir gün bütün defterler dürülür, hesabı bizden sorulur"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya meslektaşlarına seslendi: "Yanlışlardan kaçınalım, bir gün sıranın bize de geleceğini unutmayalım. Ameli ilmine, ilmi ameline düşman olanlardan olmayalım. Görevimize ihanet etmeyelim."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Bir gün bütün defterler dürülür, hesabı bizden sorulur"
*Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Metin Kıratlı’ın yemin töreninde konuştu.

AYM Başkanı Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu.

Özkaya, "Bir gün mizan kurulur, bütün defterler dürülür, hesabı bizden sorulur. Yanlışlardan kaçınalım" dedi.

“Bağımsız ve tarafsız yargıya” vurgu yapan  Özkaya'nın konuşması özetle şöyle:

"Bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığı da ancak bağımsız ve tarafsız hakimlerle mümkündür. Haksız olduğu halde haklıymış gibi davrananlardan, hukuku kendi çıkarları doğrultusunda kullananlardan taraf olmayın. Daima hukuka uyun.

Bizler adalet dağıtıyoruz, her şeyi ve herkesi sorguya çekiyoruz. Lakin bizi de bir gün sorguya çekecekler unutmayalım. Bir gün mizan kurulur, bütün defterler dürülür, hesabı bizden sorulur. Yanlışlardan kaçınalım, bir gün sıranın bize de geleceğini unutmayalım. Ameli ilmine, ilmi ameline düşman olanlardan olmayalım. Görevimize ihanet etmeyelim.

Anayasa mahkemeleri, insanı ve devleti adalet temelinde yaşatma ortak amacının gerçekleşmesine hizmet eder.

2004-2024 yılları arasında mahkememizce 148 dava ve itiraz başvurusu kapsamında 422 kuralın anayasaya uygunluk denetimi yapılmış ve karara bağlanmıştır. Elimizde incelenmeyi bekleyen 125 dava ve itiraz başvurusu kapsamında 524 kural bulunmaktadır."

Metin Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Peker’in ifşalarında adı geçen Metin Kıratlı AYM üyeliğine atandı
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(RT)

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