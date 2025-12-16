Bir grup feminist Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Kadın Meclisi’nden çekildi

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube üyesi bir grup bağımsız feminist kadın, ortak mücadeleyle inşa edilen kadın meclisi çalışmalarından çekildiklerini açıkladı.

Ayça Üce, Buket Sül, Ezgi Taş, Fatma Topaloğlu, Hülya Akpınar, Rüya Özlem Alp Köken ve Şermin Yılmaz’ın imzasını taşıyan açıklamada, yıllardır sürdürülen feminist politikanın ve dayanışmanın grup çıkarları ve kişisel pozisyon hesapları nedeniyle sürdürülemez hâle geldiği vurgulandı.

Açıklamada, erkek şiddetine karşı verilen mücadeleyle elde edilen feminist kazanımların hiçe sayıldığı, kadınlar tarafından kazanılmış alanların grupsal çıkarlar uğruna daraltılmaya çalışıldığı ifade edildi. Kadın emeğinin görünmezleştirildiği, dayanışmanın araçsallaştırıldığı belirtilen metinde, kadın sekreterin ve sorumluluk alan kadınların desteklenmek yerine yıpratılmasının feminist ilkelere aykırı olduğu kaydedildi.

“Feminist mücadeleyi küçük iktidar çatışmalarına bırakmıyoruz”

İmzacı kadınlar, kadınların yıllarca verdiği mücadeleyle kurulan alanların grup çıkarlarına feda edildiğini belirterek, kadın meclisinin iradesiyle belirlenen kadın sekreteri adayının seçim sürecinde desteklenmemesinin tesadüf olmadığını vurguladı. Yürütme kurulunda kadın çalışmalarının baskılandığı ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, bunun kadınların iradesini gölgeleyen bilinçli ve ısrarlı bir tercih olduğu belirtildi.

“Feminist mücadeleyi küçük iktidar çatışmalarına bırakmıyoruz” denilen açıklamada, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin birbirine karşı değil, patriyarkaya karşı büyütülmesi gerektiği vurgulandı. Sendikalarda politika yapmak isteyen kadınlara yönelik erkek egemen tutumlara ve bu hattı yeniden üreten işbirlikçi yaklaşımlara karşı mücadelede ısrarcı olunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kadın meclislerinde mücadeleyi sürdüren kadınlarla dayanışma vurgusu yapılarak, amaçlarının kimseyi yıpratmak değil ortak mücadele hattını güçlendirmek olduğu belirtildi. Erkek şiddetinden uzak, güvenli ve ilkesel zeminlerin açık tartışmalar ve kolektif yüzleşmelerle yeniden kurulabileceğine dikkat çekildi.

İmzacı kadınlar, bu çekilmenin bir geri adım değil, feminist mücadeleye sahip çıkma iradesi olduğunu vurguladı. Açıklama, Eğitim Sen ve KESK bünyesindeki kadınlara da bir çağrı niteliği taşıdı. Kadınlar ve LGBTİ+’lar için temiz, güvenli ve feminist ilkelere dayalı yeni bir zemin kurulması yönünde somut ve samimi adımlar atılması hâlinde, çözümün bir parçası olmaya hazır oldukları ifade edildi.

Açıklama, “Yaşasın feminist mücadelemiz ve dayanışmamız” sözleriyle sona erdi.

(EMK)