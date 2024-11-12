“Bir Direniş Sanatı Olarak Kadın Mücadelesi" Ankara’da

Kadınların direnişini sanatla buluşturan "Bir Direniş Sanatı Olarak Kadın Mücadelesi" başlıklı etkinlik, 18 Kasım Pazartesi günü Aralık Sahne'de izleyicilerle buluşacak.

Etkinlikte, kadınların hapsedildikleri evlerden cezaevlerine kadar uzanan direniş hikayeleri ve sanat yoluyla ifade ettikleri mücadeleleri ele alınacak.

Etkinlik Programı:

Etkinlik, saat 19.00’da Dario Fo'nun yazdığı, Sevinç Koçak’ın yönettiği ve Ezgi Koç’un sahneye koyduğu 15 dakikalık "Ben Ulrike Bağırıyorum!" adlı oyunla başlayacak. Oyun, kısaltılmış versiyonuyla izleyicilere kadın direnişine dair etkileyici bir performans sunacak.

Söyleşi Programı:

Oyunun ardından saat 19.15’te sanat, direniş ve kadın mücadelesi temalı bir dizi söyleşi gerçekleşecek. Açılış konuşmasını Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi adına Süreyya Karacabey yapacak. Ardından şu konuşmacılar söz alacak:

Aslı Alpar : "Kim çizdi bu evi: Karikatürde ‘ev kadını’ temsili ve yıkılışı"

: "Kim çizdi bu evi: Karikatürde ‘ev kadını’ temsili ve yıkılışı" Fatoş İrwen : "Beden politikaları karşısında direniş olarak sanat"

: "Beden politikaları karşısında direniş olarak sanat" Günseli Kaya : "12 Eylül hapishanelerinde kadın olmak"

: "12 Eylül hapishanelerinde kadın olmak" Sara Baherirad : "İran'da kadın sanatçılar ve kadınların direniş sanatı"

: "İran'da kadın sanatçılar ve kadınların direniş sanatı" Şebnem Korur Fincancı : "Hapishanelerdeki hak ihlalleri ve kadın direnişi"

: "Hapishanelerdeki hak ihlalleri ve kadın direnişi" Yüksel Mutlu: "Bir hak ve halk ihlali olan kayyumların kadın kazanımlarına etkisi"

Etkinlik Detayları:

Etkinlik, Çankaya’da bulunan Aralık Sahne’de düzenlenecek olup, katılım için davetiye gerekmemektedir. Sanatseverler ve kadın mücadelesine duyarlı olanlar etkinliğe davetli.

Tarih: 18 Kasım Pazartesi

Saat: 19:00

Yer: Aralık Sahne, Esat Cd. No: 28/A Çankaya, Ankara

(EMK)