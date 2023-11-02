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Yayın Tarihi: 2 Kasım 2023 17:35
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 20:57
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Bir dezenformasyon suçlaması da gazeteci Evrim Kepenek’e

bianet kadın-LGBTİ+ editörü Evrim Kepenek, 6 Şubat Depremleri sonrasında yaptığı bir paylaşımla ilgili ifadeye çağrıldı.

Hikmet Adal
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Hikmet Adal

Hikmet Adal
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/02/bir-dezenformasyon-suclamasi-da-gazeteci-evrim-kepeneke.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bianet’in kadın-LGBTİ+ haberleri editörü Evrim Kepenek hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)’ suçlamasıyla Kepenek’i ifadeye çağırdı.

Kepenek, bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) avukatı Beste Dönmez Gedek ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu gitti.

Dosyayı inceleyen Kepenek ve Dönmez-Gedek, savcının toplantıya gitmesi nedeniyle ifade veremeden geri döndü. İki isim yarın yeniden savcılığa giderek ifade verecek.

Soruşturma deprem paylaşımına

Soruşturma dosyasında Evrim Kepenek’e yöneltilen suçlama 6 Şubat Depremleri sonrasında yaptığı bir paylaşımla ilgili.

Kepenek 15 Şubat’ta X’te bir video paylaşmış ve “Maraş Pazarcık'ta yardım çadırlarına jandarma el koymuş, ‘tüm yardımlar AFAD üzerinden yapılacak’ denmiş. Güncelleme: Alandaki birçok yardım çadırına el konuluyormuş” diye yazmıştı.

Soruşturma dosyasına Kepenek’in paylaşımının ekran görüntüsü “açık kaynak araştırma raporu” denilerek konuldu.

Anayasa Mahkemesi 19 Şubat 2020’de “açık kaynak araştırma raporu” ya da diğer adıyla “sanal devriye uygulaması” hakkında ihlal kararı vermişti. Sanal devriye çalışması ile delil toplamasının hukuki olmadığına hükmetmişti.

Kepenek: Tebligat gelmedi

Konuyla ilgili konuşan Kepenek “Bugün ifade vermek için adliyeye gittiğimizde hakkımda geçen hafta yakalama kararı çıkartıldığını öğrendim. ‘Gelmeseydiniz yarın Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne zorla getirilmeniz için talimat yazılacaktı. Halbuki bana ifade vermemle ilgili bir tebligat gelmedi. Salı günü polis arayarak, hakkımda bir dosya olduğunu, savcılığa giderek ifade vermem gerektiğini söyledi. Bugün ifadeye gittim. Avukatımla dosyayı inceledik. ‘Savcı bey müsait olunca sizi ifadeye alacak’ dediler. Ancak ifade vermeye hazır olduğumuzu söyleyince ‘Savcının acil toplantısı çıktı. Sizi alamayacağız’ diyerek geri gönderdiler. Yarın tekrar gideceğiz” dedi.

Son 24 saatte 1 tutuklama 2 gözaltı

Dün gece ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlamasıyla gözaltına alınan T24 yazarı Tolga Şardan’ tutuklanmış, halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe de ifade işleminin ardından serbest bırakılmıştı.

Bugün de Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç'in Ayvalık’taki evinden gözaltına alındı. BirGün gazetesinden Uğur Şahin, İsmail Arı ve Uğur Koç hakkında da aynı suçlamayla soruşturma başlatıldı.

(HA)

evrim kepenek TCK 217/A
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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