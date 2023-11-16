ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 17:35
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 17:44
1 dk Okuma

Bir çocuk tarlayı taşlardan temizlediği sırada elektrik akımına kapılarak öldü

Bölgeden geçen yüksek gerilim hattı nedeniyle elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki İsmail Yağbasan, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/bir-cocuk-tarlayi-taslardan-temizledigi-sirada-elektrik-akimina-kapilarak-oldu.jpg
Fotoğraf: AA

Urfa'nın Halfeti ilçesinde bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 

İlçenin kırsal Macunlu Mahallesi ve Üçayak Mahallesi arasında bulunan tarlayı taşlardan temizlediği ifade edilen İsmail Yağbasan (16), bölgeden geçen yüksek gerilim hattı nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Köylülerin haber vermesiyle bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Yağbasan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) geçen ekim ayında 10 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Mehmet Sıtkı Gültekin'in ezilerek, 17 yaşındaki gıda işçisi Ali Yahya Çetintaş'ın yüksekten düşerek ve 17 yaşındaki metal geri dönüşüm işçisi Birol Deveci'nin üzerine nesne düşerek hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İSİG, bu yıl çocuk işçi cinayeti sayısının en az kırk yedi olduğunu duyurmuştu. (AÖ)

"AKP çocuk işçiliği meşrulaştırdı"
"AKP çocuk işçiliği meşrulaştırdı"
12 Haziran 2023
çocuk işçiliği urfa
Sayfa Başına Git