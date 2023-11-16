Bir çocuk tarlayı taşlardan temizlediği sırada elektrik akımına kapılarak öldü

Urfa'nın Halfeti ilçesinde bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İlçenin kırsal Macunlu Mahallesi ve Üçayak Mahallesi arasında bulunan tarlayı taşlardan temizlediği ifade edilen İsmail Yağbasan (16), bölgeden geçen yüksek gerilim hattı nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Köylülerin haber vermesiyle bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Yağbasan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) geçen ekim ayında 10 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Mehmet Sıtkı Gültekin'in ezilerek, 17 yaşındaki gıda işçisi Ali Yahya Çetintaş'ın yüksekten düşerek ve 17 yaşındaki metal geri dönüşüm işçisi Birol Deveci'nin üzerine nesne düşerek hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İSİG, bu yıl çocuk işçi cinayeti sayısının en az kırk yedi olduğunu duyurmuştu. (AÖ)