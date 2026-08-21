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YT: Yayın Tarihi: 21.08.2026 12:28 21 Ağustos 2026 12:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.08.2026 12:33 21 Ağustos 2026 12:33
Okuma Okuma:  1 dakika

Bir belediye başkanı daha Yeni Parti'ye katıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bir belediye başkanı daha Yeni Parti'ye katıldı
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye geçme kararını sosyal medyadan duyurdu. Ünlüce, “Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve YENİ Parti’ye katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi 'ayrılık da sevdaya dahil.' Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; YENİ Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim." mesajını paylaştı. 

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
yeni parti CHP Eskişehir
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