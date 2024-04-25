ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Nisan 2024 14:44
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2024 14:53
1 dk Okuma

Bir aydır devam eden Yargıtay seçimlerinde başkan yine seçilemedi

Yargıtay Başkanı seçimlerinin 25. turunda 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 136, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 131 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı, seçimler 26. tur oylamayla 29 Nisan'da devam edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bir aydır devam eden Yargıtay seçimlerinde başkan yine seçilemedi
*Fotoğraf: AA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri bugün birinci ayına girdi.

15 Mart’ta başlayan seçimlerde 25. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Seçimin ilk 24 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 25. tur oylaması yapıldı.

24. turda en fazla oyu alan 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün katılabildiği oylamada, Kerkez 136, Şentürk ise 131 oy aldı.

Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 13 boş oy kullanıldı, 42 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 26. tur oylamayla 29 Nisan'da devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Yargıtay Başkanlığı seçiminde 23. turda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 23. turda da sonuç çıkmadı
24 Nisan 2024
20 tur bitti: Yargıtay üyeleri yine Başkan seçemedi
20 tur bitti: Yargıtay üyeleri yine Başkan seçemedi
17 Nisan 2024

(RT)

yargıtay başkanı
Sayfa Başına Git