Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 10:15
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 12:20
1 dk Okuma

Bir ayda "öğrenilebilen" beş çocuk işçi yaşamını yitirdi

Antakya’da işçileri taşıyan minibüsün traktöre çarpması sonucu yaralanan çocuk işçi Fatma Şanverdi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

19 Ekim akşamı Reyhanlı-Antakya yolu üzerindeki Beşaslan Mahallesi yakınlarında meydana gelene trafik kazasında serviste bulunan 14 işçi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralı olarak Antakya Devlet Hastanesine sevk edilen Fatma Şanverdi yoğun bakıma alındı. Bir hafta boyunca hastanede tedavisi süren Şanverdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kaza hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

*Fatma Şanverdi
"1 yetişkin işçiye 30 bin TL vermek yerine 2 çocuk işçi çalıştırıyorlar"
"1 yetişkin işçiye 30 bin TL vermek yerine 2 çocuk işçi çalıştırıyorlar"
23 Ekim 2025

Ekim ayında 5 çocuk işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi sosyal medya hesabından Ekim ayında 5 çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

(NÖ)

