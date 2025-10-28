Bir ayda "öğrenilebilen" beş çocuk işçi yaşamını yitirdi

19 Ekim akşamı Reyhanlı-Antakya yolu üzerindeki Beşaslan Mahallesi yakınlarında meydana gelene trafik kazasında serviste bulunan 14 işçi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralı olarak Antakya Devlet Hastanesine sevk edilen Fatma Şanverdi yoğun bakıma alındı. Bir hafta boyunca hastanede tedavisi süren Şanverdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kaza hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

*Fatma Şanverdi

"1 yetişkin işçiye 30 bin TL vermek yerine 2 çocuk işçi çalıştırıyorlar"

Ekim ayında 5 çocuk işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi sosyal medya hesabından Ekim ayında 5 çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ekim ayında öğrenebildiğimiz 5 çocuk işçi ölümüyle birlikte;

Fatma Şanverdi, Mustafa Eti, Ruhi Can Çıracı, Samed Can Erdoğan ve Adem Kaygısız..

Ekim ayında öğrenebildiğimiz 5 çocuk işçi ölümüyle birlikte;

Fatma Şanverdi, Mustafa Eti, Ruhi Can Çıracı, Samed Can Erdoğan ve Adem Kaygısız..

Bu yıl Türkiye'de şu ana kadar tespit edebildiğimiz 69 çocuk işçi hayatını kaybetti..

