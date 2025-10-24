ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 11:59
 Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 15:34
1 dk Okuma

Bir ayda ikinci kez: Özgür Çelik yeniden mazbatasını aldı

Mazbata töreninin ardından CHP heyeti, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun saat 15.00’te görülecek davasını takip etmek üzere Büyükçekmece Adliyesi’ne geçecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta kalabalık bir basın açıklaması sahnesi görülüyor. Ön planda bir erkek, elinde belge tutarak mikrofonların önünde konuşuyor
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını bugün Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, bugün saat 11.00’de düzenlenen törenle mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

29 Eylül’de de mazbata almıştı

Özgür Çelik, 29 Eylül’de yapılan olağanüstü kongrede de yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmiş ve mazbatasını aldı partinin eski il başkanlığı binası olan Sarıyer’deki Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’ne gitmişti.

Söz konusu olağanüstü kongre, mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in atanması ve Çelik’in görevden alınmasının ardından düzenlenmişti.

Mazbata töreninin ardından CHP heyeti, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun saat 15.00’te görülecek davasını takip etmek üzere Büyükçekmece Adliyesi’ne geçecek.

(EMK)

İstanbul
Özgür Çelik kimdir mazbata gürsel tekin
"MAHKEMENİN DEĞİL DELEGENİN İRADESİ"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mazbatasını aldı
29 Eylül 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-mazbatasini-aldi-312031
Ozgur Çelik: Em ê di hilbijartina bê de bibin desthilat
24 Îlon 2025
/haber/ozgur-celik-em-e-di-hilbijartina-be-de-bibin-desthilat-311857
Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
24 Eylül 2025
/haber/ozgur-celik-yeniden-istanbul-il-baskani-secildi-311848
Özgür Çelik ve 25 CHP’linin yargılandığı dava ertelendi
22 Eylül 2025
/haber/ozgur-celik-ve-25-chplinin-yargilandigi-dava-ertelendi-311746
Özgür Çelik: Bayrampaşa Belediye başkanımız işkence koşullarında tutuluyor
14 Eylül 2025
/haber/ozgur-celik-bayrampasa-belediye-baskanimiz-iskence-kosullarinda-tutuluyor-311478
POLİS CHP İL ÖRGÜTÜNDEN ÇEKİLDİ
CHP ablukayı kırdı: Özgür Özel ve Özgür Çelik "Çalışma Ofisi"ne yerleşti
11 Eylül 2025
/haber/chp-ablukayi-kirdi-ozgur-ozel-ve-ozgur-celik-calisma-ofisi-ne-yerlesti-311415
