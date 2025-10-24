Bir ayda ikinci kez: Özgür Çelik yeniden mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını bugün Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, bugün saat 11.00’de düzenlenen törenle mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

29 Eylül’de de mazbata almıştı

Özgür Çelik, 29 Eylül’de yapılan olağanüstü kongrede de yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmiş ve mazbatasını aldı partinin eski il başkanlığı binası olan Sarıyer’deki Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’ne gitmişti.

Söz konusu olağanüstü kongre, mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in atanması ve Çelik’in görevden alınmasının ardından düzenlenmişti.

Mazbata töreninin ardından CHP heyeti, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun saat 15.00’te görülecek davasını takip etmek üzere Büyükçekmece Adliyesi’ne geçecek.

