Bir Avuç Platformu üyeleri, TTM gönüllülerini tehdit etti

İstanbul Tarlabaşı’nda çocukların ve kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli alanları kurmak için çalışan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne (TTM) açılan “fesih” davası bugün İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davanın yedinci duruşması.

Davanamede, derneğin "hukuka ve ahlaka aykırı" hareket ettiği iddiasıyla feshi isteniyor.

NOT: TTM hakkında bir de "yokluğun tespiti" davası açılmıştı o dava da İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor.

Davanın 9 Ekim 2023’teki bir önceki duruşmasında karar bekleniyordu ancak karar çıkmamıştı. Mahkeme ek rapor istemişti. Duruşmada hem TTM’nin avukatları hem de karşı taraf ek süre istemişti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu bugün, İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek olan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin feshi talebiyle açılan davaya gözlemci olarak katılıyor.



🇪🇺🇹🇷 pic.twitter.com/nOCN2BK42D — AB Türkiye Delegasyonu🇪🇺EU Delegation to Türkiye (@EUDelegationTur) January 8, 2024

"Derneğin kapatılması için kanıt yok"

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada istediği ek raporun geldiğini söyledi.

TTM avukatı Sermin Cansu Demir şöyle dedi:

"Dernek hakkındaki iddia edilen olayları kabul etmiyoruz. TTM’nin sosyal medya paylaşımları bağlamından koparılarak İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi. Haziran’da BM Çocuk Komitesi, Türkiye hakkındaki raporunda ‘çocuk haklarını savunan STK’lerin üzerinde baskılar sona erdirilmeli’ dedi. Bizim Aile Bakanlığı da çocuk hakları vizyon belgesi hazırladı. Sivil toplumla iş birliği yapılması bakanlığın da vizyonun da ye aldı. Biz kimsenin nefretini beslemek için burada değiliz. Derneğin davasına kapatılmasına dair delil beyan belge yok."

TTM'nin diğer avukatı Sevgi Kalan da raporlara itiraz ettiklerini ve kabul etmediklerini söyledi. Beyan için süre istedi.

Karşı tarafın avukatı da şöyle dedi:

"Bilirkişi raporu değerlendirilirse bizim dosyaya sunduğumuz delillerle de görülüyor. Cinsel yönelime dair değişiklikler kabul edilemez. Bu davanın kabul edilmesini istiyoruz. Derneğin amacı dışında hareket ettiği amacı dışında eylemlerde bulunduğu tespit edildi. Dolayısıyla kapatma ağır olur gibi beyanı kabul etmiyoruz. Davamızın kabülüne karar verilmesini istiyoruz."

Gazeteci Özlem Doğan'ın tanık olarak dinlenilmesini istediler.

Provakasyon girişimi

Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndaki başka bir soruşturmanın akıbetinin sorulmasına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 6 Mayıs 2024 Pazartesi.

Dava çıkışında Bir Avuç Platformu üyesi iki kişi, TTM gönüllülerin tehdit etti. Eski AKP milletvekili Metin Külünk ve polisler arasında sözlü tartışma çıktı. TTM gönüllüleri adliyenin güvenlik görevlilerince adliyeden kontrollü bir şekilde çıkartıldı.

"TTM umudu büyütüyor"

Duruşma öncesinde basına açıklama yapan TTM gönülleri, "TTM yalnızca bir taş duvardan ibaret değildir. TTM insan haklarının ihlal eden ve tüm kırılgan gruplara yaşamın her alanını daraltmaya çalışanlara karşı, hergün kendisini de umudunu da büyütmektedir" diye seslendi.

Grup adına açıklamayı TTM Gönüllüsü Naci Emre Boran okudu, şöyle dedi:

*Bugün burada Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği -bilinen adıyla Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne- “hukuka ve ahlaka aykırılık” gerekçeleriyle açılan “derneğin feshi” davasının 7. duruşması için bir aradayız.

*Yaklaşık 2,5 yıldır hukuksuz ve hiçbir gerçekliği olmayan iddialarla biz, çocuk ve insan hakları mücadelesi verenleri, hak ihllalerine karşı duranları/ses çıkaranları, Tarlabaşı’nda ve dünyada başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanıp bunun için emek veren bizleri susturmaya ve korkutmaya çalışıyorlar.

*Bu uzun yolda bizi yalnız bırakmayan, desteğini ve dayanışmasını her zaman hissettiğimiz sizlere teşekkür ederiz.

*Neşenin, saygının, umudun ve nezaketin her an hissedildiği Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin bahsi geçen suçları işlemediği bu suçları yoktan var edenler tarafından dahi biliniyor olmasına rağmen, TTM yine bu asılsız suçlamalar nedeniyle kapatılma tehdidi altındadır. Fakat bu suçları yoktan var edenler, şunu da bilmelilerdir ki; TTM yalnızca bir taş duvardan ibaret değildir. TTM insan haklarının ihlal eden ve tüm kırılgan gruplara yaşamın her alanını daraltmaya çalışanlara karşı, hergün kendisini de umudunu da büyütmektedir.

*17 yıldır, Tarlabaşı’ndaki tüm kırılgan grupların ihtiyaç duyduğu güvenli alanı Tarlabaşı’nda yaşatmaya çalışan bizler, hak ihlallerine ve şiddete maruz bırakılan çocukların, kadınların ve LGBTİ+ların yaşamlarını savunmak, bir arada yaşamı ve dayanışmayı büyütmek için, bir kez daha yineliyoruz; Tarlabaşı Toplum Merkezi Kapatılamaz!

(EMK)