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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 21:24
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 21:47
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DİLEK İMAMOĞLU HALKA SESLENDİ

Binlerce insan İmamoğlu için Saraçhane'de toplandı

Alanda toplananlara hitap eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önce söz alarak, eşinin gözaltına alınmasıyla ortaya çıkan görevlere işaret etti: "Asla yılmayacağız, bu ülkenin Cumhurbaşkanını hep birlikte seçeceğiz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Binlerce insan İmamoğlu için Saraçhane'de toplandı
Dilek İmamoğlu Saraçhane'de toplananlara sesleniyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul ve ilçe belediyelerinden 100'ü aşkın görevlinin gözaltına alınmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı üzerine binlerce insan İBB'nin bulunduğu Saraçhane meydanında bir araya geldi. 

Saraçhane'de toplananlara seslenen Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu,  "Bu soğuk günde kilometrelerce yürüyerek buralara geldiniz, engelleri barikatları aşarak buraya geldiniz. Hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum." diyerek sözlerine başladı.

Dilek İmamoğlu, "Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyon İstanbullunun iradesidir." dedi. 

Halka "Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir. Yurtta kalıp okuyabilen gençler gözaltındadır bugün. Ücretsiz ulaşım kullanabilen anneler gözaltındadır bugün. İktidarın yanlışları altında ezilen yoksullaşan anneler gençler çocuklar büyüklerimiz bugün hepimiz gözaltındayız. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir, adalettir."  diye seslenen Dilek İmamoğlu, "Asla yılmayacağız. Hepinizden rica ediyorum. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Hep birlikte sesimiz gür çıkmalı. Bu ülkenin cumhurbaşkanını hep birlikte seçeceğiz." dedi. 

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Dilek İmamoğlu Saraçhane İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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