Binlerce insan İmamoğlu için Saraçhane'de toplandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul ve ilçe belediyelerinden 100'ü aşkın görevlinin gözaltına alınmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı üzerine binlerce insan İBB'nin bulunduğu Saraçhane meydanında bir araya geldi.

Saraçhane'de toplananlara seslenen Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, "Bu soğuk günde kilometrelerce yürüyerek buralara geldiniz, engelleri barikatları aşarak buraya geldiniz. Hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum." diyerek sözlerine başladı.

Dilek İmamoğlu, "Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyon İstanbullunun iradesidir." dedi.

Halka "Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir. Yurtta kalıp okuyabilen gençler gözaltındadır bugün. Ücretsiz ulaşım kullanabilen anneler gözaltındadır bugün. İktidarın yanlışları altında ezilen yoksullaşan anneler gençler çocuklar büyüklerimiz bugün hepimiz gözaltındayız. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir, adalettir." diye seslenen Dilek İmamoğlu, "Asla yılmayacağız. Hepinizden rica ediyorum. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Hep birlikte sesimiz gür çıkmalı. Bu ülkenin cumhurbaşkanını hep birlikte seçeceğiz." dedi.

(AEK)