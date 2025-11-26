Binlerce Alevi Suriye'de Ahmet eş-Şara rejiminin ayrımcılığına karşı sokakta

Suriye'nin orta ve sahil bölgelerinde binlerce Alevi, Ahmet eş-Şara rejiminin ayrımcı tutumuna karşı salı günü sokaklara döküldü.



Washington Post'un haberine göre, devlet medyası yetkililerin protestocuları koruduğunu iddia ederken Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) güvenlik güçlerinin açtığı ateşle bir kişinin yaralandığını haber verdi.

"SOHR kaynakları", Hama ilinde barışçıl gösterilerin yaygınlaştığını bildirdi. Masyaf şehri, Vadi el-Uyun ve Salhab kasabaları ile Hama'nın batı kırsalındaki birkaç çevre köyde yaygın halk hareketleri yaşandı. SOHR, göstericilerin bu bölgelerde toplanarak katliamlara son verilmesi, bölge sakinlerine uygulanan haksızlıkların durdurulması ve tutukluların derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundukları sloganlar attılar.

Lazkiye'de süren protestolar

SOHR haberlerine göre, Lazkiye ilinin farklı bölgelerinde barışçıl protestolar sürüyor. Çok sayıda Alevi, El-Ezher ve El-Emare kavşaklarında toplanıyor. Protestolar, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Alevilerin düzenlediği en büyük kitle hareketleri olarak kabul ediliyor.

Ellerinde Suriye bayraklarıyla sokaklara dökülen Lazkiyeliler süren saldırıları protesto eden sloganlar attı. Protestocular ayrıca adaletsizliğe son verilmesi, cinayetlerin durdurulması ve tutukluların serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Protestocuların sayısı artarken Lazkiye'deki El-Ezher, El-Zera'a ve El-Sevra kavşakları ile El-Hamam meydanına çok sayıda genel güvenlik gücü askerinin konuşlandırıldığı ve protestocuları kuşatmak için Cebel Köprüsü ve çevre yolu gibi ana yolların kapatıldığı bildirildi.

Güvenlik güçleri ayrıca protestocuları dağıtmak için ateş açıp Alevi halkın yaşadığı bazı ara sokakları kapatarak yoğun güvenlik gücü konuşlandırdı.

"Haysiyet" pankartları

SOHR'un haberine göre, protestocular, "haysiyet" yazılı pankartlar taşıdı ve değişim ve reform çağrısı yaptıkları sloganlar attı.

Bu arada Humus kentindeki El-Zehra meydanında, güvenlik güçlerinin barışçıl oturma eylemine katılan bazı protestocuları tutuklayıp halkın gözü önünde şiddet uygulaması halkla güvenlikçiler arasında gerginliğe yol açtı.

Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve aşırı şiddet kullandı; protestoculara ayrım gözetmeksizin ateş açtı ve bazılarını araçlarıyla ezdi. Bu şiddet, El-Zehra Meydanı'nda büyük kaos ve paniğe yol açtı.

Arka plan

Protestolar, geçen yıl aralık ayında Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın, geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın liderliğindeki Heyet Tahrir eş-Şam'ın başını çektiği isyancı güçlerce devrilmesinden bu yana ülkede Alevilere yönelik olarak süren mezhepçi saldırıların ardından geldi.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar: Can kaybı 1383’e yükseldi

Kendisi de Alevi olan Esad'ın iktidarı bırakarak Rusya'ya kaçması sonrasında Aleviler üzerindeki baskılar katliamlara dönüştü. Mart ayında "Esad yanlıları"nın güvenlik güçlerini pusuya düşürdüğü iddialarının ardından büyük çoğunluğu Alevi ve aralarında kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olan yüzlerce kişinin ölümüne yol açan günlerce süren Sünni-Selefi saldırıları başladı.

Suriye'nin üçüncü büyük kenti olan Humus'ta bir Bedevi aşiret mensubu çiftin öldürülmesi sonrasında Bedevilerin Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahalleye saldırmasıyla kitlesel şiddet dalgası yeniden başladı.

Suriye’de yine seferberlik ilânı: Aleviler saldırı altında kaldı

Salı günü Lazkiye, Tartus ve merkezde Humus gibi bölgelerde düzenlenen protestolar, bu saldırıların ardından patlak verdi.



Suriye Alevilerinin ruhani lideri Gazal Gazal, pazartesi günü yayınladığı bir video mesajla destekçilerini "barışçıl protestolar" düzenlemeye çağırdı.

"Barışçıl Alevi isyanı"

Londra'da kurulu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin batısında 42 noktada gerçekleşen protestoları "barışçıl bir Alevi ayaklanması" olarak niteledi. Gözlemevi, protestocuların kendi kaderlerini tayin hakkı, Esad'ın devrilmesinden bu yana tutuklu bulunan Alevilerin serbest bırakılması ve mezhep mensuplarına yönelik her türlü şiddet eyleminin sona erdirilmesi gibi çeşitli taleplerde bulunduğunu belirtti.

SOHR ayrıca sahil kenti Lazkiye'de bir kişinin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nureddin el-Baba, güvenlik güçlerinin göstericileri koruduğunu söyledi. Devlet televizyonunun haberine göre, Baba, kıyı bölgesi sakinlerini "bölgeye istikrarsızlık getirmeyi amaçlayan planlara ve bunların arkasındaki kişilere kanmamaya" çağırdı.

(AEK)