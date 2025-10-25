Binler Esenyurt’tan seslendi: Barış herkesi kucaklar

İstanbul Esenyurt Meydanı’nda “Ekmek, barış, adalet ve özgürlük için birlikte mücadeleye” şiarıyla düzenlenen mitingte binler bir araya geldi.

Etkinlik, DEM Parti flamaları ve çeşitli sol yapılarla dolu bir katılımla sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü.

MA’nın haberine göre mitinge Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ile çok sayıda demokratik kitle örgütü katıldı.

Alana yöresel kıyafetlerle gelenler, sarı, kırmızı ve yeşil flamalarla meydanı renklendirdi; ıslıklar, alkışlar ve halaylarla coşkulu bir kalabalık oluştu. Gençlerin yoğun katılımı dikkat çekti.

Miting Koma Vejîn grubunun sahne almasıyla başladı. Alanda taşınan pankart ve dövizler arasında “İsrail’e tam ambargo”, “Ekmek”, “Barış”, “Hakan Tosun’a ne oldu”, “Hakan Tosun cinayeti politiktir” yazılı dövizler vardı; ayrıca katledilen gazeteci Hakan Tosun anıldı. Kalabalık “Bijî Serok Apo”, “Bijî berxwedana zindanan”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Bê Serok jiyan nabe” sloganları attı.

“Türkiye’nin demokratikleşmesi için örgütleneceğiz”

*Juliana Gözen

Saygı duruşunun ardından ilk konuşmayı TÖP Sözcüsü Juliana Gözen yaptı. Gözen, mahallelerden işyerlerine kadar her alanda daha fazla örgütlenmenin gereğine vurgu yaptı. “İşçi sınıfının örgütlülüğünü büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. Mahallemizde çeteler, mafyalar örgütleniyor; gençlerimiz yanlış adreslere yönelmesin diye örgütlenmeliyiz” dedi. Gözen, Hakan Tosun’un öldürüldüğünü hatırlatarak örgütlenmenin önemini anlattı ve “Barış onurlu bir biçimde inşa edilmeli” diye konuştu.

“Mutlaka kazanacağız”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş mitikte iktidarın tutuklamalarına dikkat çekti: “İktidar siyasetçileri, belediye başkanlarını, gazetecileri tutukluyor. Hiç kimse tereddüt etmesin; biz barış istiyoruz. Çünkü savaşta en çok yoksul çocuklar bedel ödüyor.” Baş, barışın hediye değil, emekle kurulacak bir gelecek olduğunu vurguladı ve kayyımların geri çekilmesini, cezaevlerindeki siyasi tutsakların serbest bırakılmasını istedi. “Mutlaka kazanacağız” diye konuştu.

“Yan yana geleceğiz”

SMF Sözcüsü Mahir Gürz, AKP-MHP iktidarının işçi, genç, kadın ve Alevilere karşı topyekûn bir politika yürüttüğünü belirterek, “Bu iktidarın temsil ettiği kapitalist barbarlık insanlığa, doğaya ve işçiye bir şey veremez; sadece yoksulluk ve sefalet verir. Bunun kaderimiz olmadığını biliyoruz; bunun için yan yana gelip örgütlenmeliyiz” dedi.

İktidara çağrı: “Çözüm için adım atın”

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TELE1’e kayyım atanmasına tepki gösterdi ve ülke kaynaklarının emperyalist ülkelere peşkeş çekildiğini savundu. Aslan, Meclis’te kurulan komisyonun hızlı şekilde somut adımlar atması gerektiğini belirterek şu talepleri sıraladı: kayyımların geri alınması, siyasi tutsakların serbest bırakılması, basın üzerindeki baskıların son bulması, savaş nedeniyle zarar gören halkın zararlarının karşılanması ve genel siyasi af. Aslan, “Türk ve Kürt halkının adalete, barışa ihtiyacı var” dedi.

“Öcalan’ın koşulları düzeltilmeli”

EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk ekonomiye ve Kürt meselesine değinerek, “Patrona, rantçıya değil halka yatırım yapılmalı” diye konuştu. Meclis komisyonunun önemine işaret eden Öztürk, Abdullah Öcalan’ın üzerine düşen rol ve koşulların düzenlenmesi gerektiğini söyledi. “Barış gelecektir; halk kendi kimliğini, dilini ve özgürlüğünü isteyecektir” dedi.

Özer’in mesajı okundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyım atanmasına tepki gösterdi ve ardından tutuklu Özer’in mesajını okudu. Özer mesajında barış ve özgürlük vurgusu yaptı, meydanı selamladı ve barış sürecine destek belirtti.

DEM Parti: “Barış 86 milyonundur”

Mitingin kapanış konuşmasını yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, emekçilerin, ezilenlerin, kadınların, Alevilerin ve Kürtlerin ortak geleceği için bir arada olduklarını vurguladı.

Bakırhan, “Bugün 4 büyük değer için buradayız: barış, demokrasi, adalet ve özgürlük” dedi. Türkiye’nin tüm renklerinin bu süreçte eşit biçimde yer alması gerektiğini söyleyen Bakırhan, “Sayın Öcalan kan dursun diye bu süreci başlattı. Barış 86 milyonundur” dedi.

Bakırhan, barışın toplumsal ve ekonomik kazanımları beraberinde getireceğini; kayyımların geri çekilmesi, cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması ve demokratik hakların tesis edilmesi hâlinde ülkenin yeniden inşa edilebileceğini belirtti. Konuşmasında Hakan Tosun’un öldürülmesine de değinerek faillerin bulunması çağrısı yaptı.

(EMK)