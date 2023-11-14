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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 10:32
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2023 11:31
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Bingöl’de pestil mevsimi: “Kadının eli, doğanın eli”

Kadınlar ekiyor, kadınlar topluyor, kadınlar pişiriyor… Bingöl’de Sağgöze (Riz) köyünün kadınları için ekim-kasım demek, pestil zamanı demek.

Zeynep Akat
Zeynep Akat

Zeynep Akat

HEDEP Dil, Sanat ve Kültür Komisyonu Eş Başkanı Av. Cemile Turhallı Balsak, Bingöl’de Sağgöze (Riz) köyünde yaşayan kadınların pestil yapma hikâyesini bianet’e anlattı.

“Köyümün kadınları her sene pestil yapar, benim annem de onlardan biri. Pestil yapmak zor bir iştir; emek, özveri ve titizlik gerektirir. Kadınlar üzümü büyük kazanlarda kaynatırlar. Bu kazanların başında sohbetler ederler, keyifli zaman geçirirler. Kazanı karıştırmak kolay bir iş değildir, üzümün kazanın dibine yapışmaması için sürekli karıştırılması gerekir; bu da güç isteyen bir iştir. Kadınlar o kazanları durmadan karıştırır ta ki pestil kıvam alana kadar.

(ZA/VC)

Bingöl pestil
Zeynep Akat
Zeynep Akat
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Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Temmuz 2023 bianet stajyeri. 2015-2018 yılları arasında Komşu Yayınları'nda çalıştı.

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