Bingöl’de pestil mevsimi: “Kadının eli, doğanın eli”
Kadınlar ekiyor, kadınlar topluyor, kadınlar pişiriyor… Bingöl’de Sağgöze (Riz) köyünün kadınları için ekim-kasım demek, pestil zamanı demek.
HEDEP Dil, Sanat ve Kültür Komisyonu Eş Başkanı Av. Cemile Turhallı Balsak, Bingöl’de Sağgöze (Riz) köyünde yaşayan kadınların pestil yapma hikâyesini bianet’e anlattı.
“Köyümün kadınları her sene pestil yapar, benim annem de onlardan biri. Pestil yapmak zor bir iştir; emek, özveri ve titizlik gerektirir. Kadınlar üzümü büyük kazanlarda kaynatırlar. Bu kazanların başında sohbetler ederler, keyifli zaman geçirirler. Kazanı karıştırmak kolay bir iş değildir, üzümün kazanın dibine yapışmaması için sürekli karıştırılması gerekir; bu da güç isteyen bir iştir. Kadınlar o kazanları durmadan karıştırır ta ki pestil kıvam alana kadar.”
(ZA/VC)
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