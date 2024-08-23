Bingöl’de köylüler GES’e karşı mücadele başlattı

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Boncukgöze köyünde köylülerin mera alanı olarak kullandığı alana Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması planlanıyor.

TMMOB Bingöl Şubesi, Bingöl’de köylülerin kullandığı mera alanına yapılmak istenen GES projesine karşı ekolojik mücadele başlattı.

cewlik.net’in haberine göre, Projenin ekolojik yıkıma neden olduğunu belirten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bingöl İl Koordinasyon Kurulu, köylülerin yaşam hakkı başta olmak üzere hayvancılık ve tarımsal faaliyetini göz ardı edildiğini belirtti.

Projenin yapılacağı alanda toplanan TMMOB, burada basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Bugün burada sermaye lobileri ve ortaklarınca dağımızla taşımızla tarlamızla meramızla zenginleştirilen bir şirketin daha da zenginleşebilmek için yarattığı ve yaratacağı ekolojik yıkımı ifşa etmek için toplanmış bulunuyoruz” denildi.

"Tarım ve hayvancılık göz ardı ediliyor"

Açıklamada, projeyi yapacak şirketin daha önce projelendirilmiş 12 adet rüzgar enerjisi türbinine 7 tane daha eklediği hatırlatıldı ve şöyle denildi:

“Kapitalist sistemin doğal bileşeni olan bu şirketin burada halkın yaşam hakkı başta olmak üzere hayvancılık ve tarımsal faaliyetini göz ardı ederek kendi maksimum ekonomik karını hedeflediğini görüyoruz.”

(EMK)